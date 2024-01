Về cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HAN) có vốn điều lệ tại 30/9/2023 ở ức 1.410,5 tỷ đồng. Trong quý III/2023, HAN ghi nhận doanh thu thuần đạt 402 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 130% so với năm 2022. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần HAN đạt 1.303 tỷ đồng, giảm 31% và lợi nhuận sau thế đạt 19,2 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.



Tài sản của HAN tại 30/9/2023 đạt 7.736 tỷ đồng, nợ phải trả ở mức 6.147 tỷ đồng.