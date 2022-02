Hết giãn cách, ông lớn dệt may Việt Thắng (TVT) trở lại lãi lớn, cổ phiếu tăng chạm trần

Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (HOSE: TVT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.475 tỷ đồng, giảm 400 tỷ đồng so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 87 tỷ đồng, tăng 10%.

Giải trình của TVT cho biết, lãi gộp trong năm 2021 tăng gần 17 tỷ đồng, do doanh thu thuần và giá vốn bàn hàng đều giảm.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 6 tỷ đồng, đạt 28 tỷ đồng do tăng lãi tiền gửi. Chi phí tài chính giảm 6 tỷ đồng, về 32 tỷ đồng do giảm chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do tăng chi phí nhân viên; chi phí hỗ trợ nhân viên, chi phí khấu hao TSCD và chi phí công cụ dụng cụ ngừng sản xuất do dịch Covid-19. Chi phí bán hàng giảm 4 tỷ đồng.

Với kết quả trên, TVT đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đã đặt ra (85 tỷ đồng), dù chỉ tiêu về doanh thu còn thiếu hơn 300 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2021 đạt 3.640 đồng/cổ phiếu (Năm 2020 EPS đạt 3.095 đồng/cp).



May Việt Thắng.

Đáng chú ý, tính riêng doanh thu trong quý IV/2021 của TVT đạt 459 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý trước đó (quý III/2021 đạt 207 tỷ đồng), điều này được cho là nhờ 3 tháng cuối năm, lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ, giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bình thường trở lại.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản TVT giảm 300 tỷ đồng, đạt 1.391 tỷ đồng so với đầu năm. Phần chênh lệch này đến từ việc khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 222 tỷ đồng về còn 106 tỷ đồng và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 247 tỷ đồng về 172 tỷ đồng.

Nợ vay của TVT cũng giảm mạnh 200 tỷ đồng so với đầu năm. Bên cạnh đó, hàng tồn kho vẫn neo cao ở ngưỡng 275 tỷ đồng.

Trong năm 2021, cổ phiếu TVT có đà đăng ấn tượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/1/2022, cổ phiếu TVT chốt ở mức 30.900 đồng/cp, tăng 6,19% so với phiên giao dịch liền kề. Tính cả năm 2021, cổ phiếu TVT tăng đến 44%.