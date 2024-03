Hòa Phát (HPG) cung cấp 518.000 tấn thép cho thị trường trong tháng 2

Trong tháng 2/2024, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 690.000 tấn thép thô, tương đương tháng trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép cung cấp ra thị trường đạt 518.000 tấn, giảm 19% so với tháng đầu năm.

Sản lượng tiêu thụ thép Hòa Phát giảm chủ yếu do rơi vào đợt nghỉ Tết nguyên đán kéo dài, kết hợp với nhu cầu thị trường chung chưa được cải thiện. Thép xây dựng, thép chất lượng cao ghi nhận 212.000 tấn, giảm 42% với tháng 1/2024. Hòa Phát còn cung cấp hơn 38.000 tấn phôi thép cho thị trường trong và ngoài nước, trong đó xuất khẩu đóng góp 25.000 tấn.

Thép HRC đạt 266.000 tấn, giảm 3% so với tháng 1 vừa qua, chủ yếu do thị trường xuất khẩu giảm so với tháng đầu năm. Thị trường nội địa vẫn ghi nhận tăng sản lượng ở cả 3 miền.

Ngoài ra, Hòa Phát còn cung cấp ra thị trường 41.000 tấn ống thép, 32.000 tấn tôn mạ, giảm lần lượt 15% và 5% so với tháng đầu năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (HoSE: HPG)

Lũy kế 2 tháng vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 1,38 triệu tấn thép thô, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2023. Bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao, phôi thép đạt 1,15 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ.

Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 575.000 tấn, giảm 2% so với 2 tháng đầu 2023. Thép HRC đóng góp 542.000 tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Với các sản phẩm hạ nguồn HRC, Ống thép Hòa Phát ghi nhận 88.000 tấn sau 2 tháng, giảm 17%. Tôn mạ các loại đạt sản lượng 66.000 tấn, tăng 39%, chủ yếu nhờ sản lượng xuất khẩu tôn 2 tháng qua tốt hơn so với cùng kỳ 2023.

Theo báo cáo Hiệp hội Thép Việt Nam, Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng, ống thép với lần lượt là 36% và 25,27%, tại thời điểm cuối tháng 1/2024.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/3, giá cổ phiếu HPG giảm 1,12% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 30.800 đồng/cổ phiếu.