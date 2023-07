Hoàng Huy Group (TCH): Mục tiêu lợi nhuận tăng 14,5%, sẽ tập trung vào phân khúc nhà ở tại Hải Phòng

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Hoàng Huy Group; HoSE: TCH) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Ảnh: TCH

Hoàng Huy Group đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 đạt 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,1% và 14,5% so với thực hiện năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua chia cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 12%. Cổ tức năm 2023 dự kiến chia với tỷ lệ tối đa 10% bằng tiền.

Nhận định năm 2023 là năm có nhiều khó khăn và thách thức với nền kinh tế nói chung, Hoàng Huy Group sẽ song song duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại phân phối xe ô tô và quản lý đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Các khoản đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của công ty có quy mô lớn, trong 2 – 3 năm tới lần lượt sản phẩm dự án sẽ được triển khai, giúp duy trì lợi nhuận công ty.

Về hoạt động kinh doanh và sản phẩm dịch vụ, dự kiến, các dự án bất động sản của Hoàng Huy Group sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư tập trung vào phân khúc nhà ở cho nhu cầu ngày càng tăng cao tại Hải Phòng; Tiếp tục duy trì tốt hoạt động phân phối xe đầu kéo Mỹ của TCH và các thương hiệu khác như DongFeng của công ty con, không ngừng nâng cao chất lượng, dịch vụ sau bán hàng, khẳng định thương hiệu luôn là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xe tải trong nước.

ĐHĐCĐ Hoàng Huy Group thông qua hợp đồng cho thuê văn phòng giữa TCH và các công ty con, công ty liên kết và công ty có liên quan. Điều kiện thực hiện giao dịch: Giao dịch tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan. Giá trị hợp đồng tối đa 1,2 tỷ đồng/năm.

ĐHĐCĐ Hoàng Huy Group cũng thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Thị Tươi và bầu bổ nhiệm thay thế bà Vũ Thị Huyền.

Tại ngày 31/3/2023, Hoàng Huy Group ghi nhận tổng tài sản ở mức hơn 14.176 tỷ đồng, giảm 3,3% so với số tại ngày 1/4/2022. Tổng nợ phải trả ghi nhận 2.520,3 tỷ đồng, tăng 8,4% so với số tại ngày 1/4/2022.

Trong kỳ kinh doanh từ 1/4/2022 – 31/3/2023, Hoàng Huy Group ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 2.093,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 750.9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 480,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 24%, 8% và 21,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Hoàng Huy Group cho biết, với việc nhập khẩu ô tô đầu kéo khó khăn do khan hiếm nguồn cung, nhu cầu mua bán xe đầu kéo giảm mạnh, TCH mở rộng đầu tư các dự án bất động sản thông qua các dự án thuộc công ty con khiến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm tài chính 2022 của Công ty mẹ giảm 5,6% so với năm 2021. Tuy nhiên, các khoản doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh đã giúp lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng đạt 945,3 tỷ đồng, tăng 210,2% so với năm 2021.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất, tình hình chung về hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty con được duy trì và đạt hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng chung của tình hình biến động kinh tế nên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận sau thuế hợp hợp nhất giảm so với năm 2021.