Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Hodeco nhận Quyết định số 10825/QĐ-XPVPHC ngày 1/12/2022 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thông qua việc Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính rà soát, đối chiếu số liệu kê khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Trong đó, Hodeco đã kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 phải nộp. Hình thức xử phạt chính với mức phạt là 20% tính trên tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm qua thanh tra, số tiền phạt là hơn 58,4 triệu đồng. Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 14,63 triệu đồng.

Các khoản nộp phạt hành chính về thuế của Hodeco

Như vậy, tổng số tiền phạt và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 73,05 triệu đồng.

Ở một diễn biến khác, công ty chứng khoán đã bán giải chấp 200.000 cổ phiếu HDC của ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Hodeco, giao dịch được thực hiện ngày 16/11/2022.

Theo giải trình phía Hodeco, lý do bán giải chấp do công ty chứng khoán thiếu tinh thần trách nhiệm và thiện ý, hạ tỷ lệ margin về 0 một cách đột ngột, mặc dù đã liên hệ đảm bảo nộp tiền trong buổi sáng ngày 16/11/2022.

Hodeco hoàn thành 58% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm

Trong quý III/2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 344,21 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 72,06 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 35,8% lên 38,5%. Công ty cho biết doanh thu tăng trong quý III do ghi nhận chủ yếu từ một phần dự án The Light City giai đoạn 1, dự án Ngọc Tước và dự án Ecotown Phú Mỹ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 1.124,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 249,17 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong quý III thấp hơn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của 9 tháng đầu năm 2022.

Được biết, trong năm 2022, Hodeco đặt kế hoạch tổng giá trị đầu tư 4.189 tỷ đồng, doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 429,8 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, Công ty mới hoàn thành được 58% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/12, cổ phiếu HDC tăng 6,98% (tương ứng tăng 2.500 đồng so với phiên giao dịch liền kề) lên 38.300 đồng/cổ phiếu.