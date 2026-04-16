Hội Nông dân tỉnh đồng hành cùng Agribank Chi nhánh Khánh Hòa đưa chính sách tam nông về với người dân

Ngày 16/4, Agribank Chi nhánh Khánh Hòa phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đối thoại về việc triển khai công tác phối hợp cho vay qua tổ.

Bà Lâm Thị Hồng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Khánh Hòa cho biết, trong thời gian qua, việc triển khai Thỏa thuận phối hợp giữa Agribank Chi nhánh Khánh Hòa với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. Đặc biệt, sự vào cuộc đồng bộ của Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Agribank Chi nhánh Khánh Hòa đạt trên 8.531 tỷ đồng, chiếm khoảng 69% tổng dư nợ toàn chi nhánh. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp, khoảng 0,3%. Kết quả này cho thấy Agribank Chi nhánh Khánh Hòa đã thực hiện tốt vai trò là ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Bà Lâm Thị Hồng nhấn mạnh, điểm nhấn quan trọng trong thời gian qua là việc triển khai điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng. Mô hình này đã giúp người dân, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, tiếp cận các dịch vụ ngân hàng một cách thuận tiện, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng được Agribank Chi nhánh Khánh Hòa triển khai tại Agribank Chi nhánh Cam Lâm đi vào hoạt động từ ngày 28/11/2018, hiện giao dịch tại xã Cam An (phục vụ cho khách hàng tại các xã Cam Phước, xã Cam An Nam, xã cam An bắc, xã Cam hiệp Nam) vào ngày thứ 5 hàng tuần. Lũy kế đến ngày 31/3/2026: Chi nhánh đã tổ chức được 679 phiên giao dịch, phục vụ được cho 32.074 lượt khách hàng/31.073 bút toán giao dịch (bình quân 46 bút toán/phiên giao dịch), tổng số tiền giao dịch 517,118 tỷ đồng, thu nợ gốc, lãi: 18.720 món, số tiền hơn 114 tỷ đồng.

Điểm giao dịch lưu động cung cấp các dịch vụ bao gồm giải ngân các khoản vay đã được phê duyệt; thu nợ gốc, lãi tiền vay từ khách hàng do Chi nhánh cho vay trực tiếp hoặc cho vay qua tổ vay vốn; huy động tiết kiệm và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích khác như mở tài khoản, phát hành thẻ, nộp ngân sách nhà nước, các dịch vụ bảo hiểm ngân hàng, các dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động (E-mobile banking), dịch vụ ngân hàng trên internet,…

Bà Phan Thị Ngân Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối với hệ thống Hội Nông dân, hoạt động ủy thác cho vay thông qua tổ vay vốn tiếp tục được duy trì ổn định và phát huy hiệu quả. Tính đến ngày 31/12/2025, toàn tỉnh có 255 tổ vay vốn Hội Nông dân với 3.622 thành viên, tổng dư nợ đạt 460.471 triệu đồng. Đến ngày 28/2/2026, còn 254 tổ vay vốn với 3.595 thành viên, dư nợ đạt 471.897 triệu đồng, tăng 11.426 triệu đồng so với cuối năm 2025, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ qua tổ.

Bên cạnh hoạt động tín dụng, công tác phối hợp giữa Hội Nông dân các cấp và Agribank trong tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận vốn vay, kiểm tra và giám sát sử dụng vốn được triển khai tương đối đồng bộ. Các tổ vay vốn phát huy vai trò là cầu nối giữa ngân hàng và hội viên nông dân. Thông qua nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích tiếp tục được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Vai trò của Hội Nông dân trong việc quản lý, giám sát hoạt động Tổ vay vốn ngày càng được phát huy rõ nét.