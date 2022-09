Hơn 200 đơn vị tham gia chuỗi triển lãm chuyên ngành năng lượng

Những doanh nghiệp quy mô lớn trong ngành sản xuất đồng hành cùng EPV - HVACR - INMEX bao gồm: Makel Elektrik Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş, Transformator Elektromekanik San. Ve Tic A.Ş.Sodick, As Tavrida Electric Export, Thyssenkrupp Electrical Steel Gmbh, Eae Elektrik Asansör End. Inş. San. Ve Tic. Aş, Bmwi, The Electrical And Electronics Associations Of Malaysia (Teeam), Vật Tư Mạnh Tuấn, Sauter Asia Pacific, Superlon Việt Nam, Clk/Crk Corporation, Beng Hui Marine Electrical, Wartsila Singapore Pte Ltd, Sun Fong Waterproof,... Trong 03 ngày của triễn lãm, có rất nhiều thiết bị/ công nghệ mới đột phá được trưng bày tại đây.