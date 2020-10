Theo đề xuất mới đây từ Bộ Tài chính, chủ xe máy điện sẽ phải đóng mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc là 55.000 đồng/năm.

Theo số liệu từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), hiện tại, trên cả nước, có khoảng 3 triệu xe máy điện đang tham gia giao thông. Số liệu nói trên dựa vào số lượng tem kiểm định buộc phải dán trên xe máy điện.

Tuy nhiên, số liệu chính thức căn cứ trên biển số đã cấp có thể lớn hơn, nguyên nhân là do nội dung này đang được ngành công an quản lý.

Vừa qua, Bộ Tài chính công bố, lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Điểm mới của dự thảo do Bộ Tài chính ban hành là đề xuất bổ sung xe máy điện vào loại phương tiện cũng phải mua bảo hiểm TNDS bắt buộc. Cụ thể, chủ xe máy điện phải đóng mức phí bảo hiểm bắt buộc là 55.000 đồng/năm. Theo đó, mức phí này bằng với phí bảo hiểm đối với các loại xe máy xăng dưới 50cc.

Như vậy, khoảng 3 triệu chủ xe máy điện sẽ phải mua bảo hiểm TNDS cho loại phương tiện này, với tổng số phí bảo hiểm TNDS phải mua hàng năm vào khoảng 165 tỷ đồng.

Ngoài quy định về bảo hiểm bắt buộc, mức đền bù TNDS khi xảy ra thiệt hại về người cũng có một số điểm mới. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức bồi thường đối với các vụ tai nạn do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

Như vậy, mức đền bù này tăng thêm 50 triệu đồng so với quy định hiện hành (quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC). Còn mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh (bao gồm cả xe máy điện); xe mô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe tương tự gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn, giữ nguyên so với quy định hiện hành.

Đối với các tai nạn do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc; sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng gây ra, vẫn giữ nguyên mức bồi thường là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Theo nhận định, mức đền bù của bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc khi có thiệt hại về người được điều chỉnh tăng từ 100 lên 150 triệu đồng/vụ, trong khi mức phí bảo hiểm TNDS bắt buộc vẫn giữ nguyên đối với các loại xe.

Về dòng xe máy chạy xăng, theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), trong quý II/2020, 5 thành viên của VAMM là Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, Suzuki Việt Nam, Piaggio Việt Nam và SYM Việt Nam bán ra thị trường 518.920 xe máy các loại, giảm 30,77% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số quý III/2020 tuy chưa công bố nhưng theo nhiều chuyên gia cũng sẽ không khả quan được như năm ngoái vì thị trường xe máy những tháng vừa qua đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến lượng khách hàng sụt giảm. Chưa kể, trong quý III còn có tháng Ngâu, người dân hạn chế mua sắm nên doanh số xe máy bán ra nhiều khả năng sẽ không cao.