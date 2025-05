Huế chuyển mục đích sử dụng hơn 26 ha rừng để thực hiện 4 dự án

HĐND TP.Huế vừa thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 4 dự án trên địa bàn thành phố.

Các dự án được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện gồm: Đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn; Điều chỉnh công suất khai thác đá gabro và gabrodiorit làm đá ốp lát tại thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc; Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá gabro làm ốp lát Khu 1, xã Hương Xuân, huyện Phú Lộc; Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đấu nối.

Hơn 26 ha rừng trên địa bàn TP.Huế được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện 4 dự án (ảnh minh họa).

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn đoạn qua TP.Huế sẽ đi qua địa phận quận Phú Xuân, thị xã Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc với tổng diện tích 53,3 ha.

Hiện trạng rừng và chức năng ba loại rừng gồm: 21,436 ha diện tích khác (đất trống, đường giao thông, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa nước, đất thuỷ lợi, đất bằng chưa sử dụng…), 31,864 ha rừng gỗ trồng núi đất (gồm 0,550 ha rừng phòng hộ, 21,199 ha rừng sản xuất và 10,115 ha ngoài ba loại rừng).

Rừng trồng bao gồm: 29,422 ha rừng trồng cây keo, cao su, tràm gió thuộc cấp tuổi I và II do hộ gia đình và UBND xã quản lý; 1,484 ha rừng trồng các loài cây keo, thông Caribe, cây bản địa (lim xanh, dầu rái, sến, chò, xoan đào… trồng năm 2020) do Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý; 0,155 ha rừng trồng cây keo thuộc cấp tuổi I do Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Thọ quản lý; 0,803 ha rừng trồng cây keo thuộc cấp tuổi I do Trường Đại Học Nông Lâm Huế quản lý. Rừng trồng có trữ lượng rừng bình quân là 15,40 m3/ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là 21,749 ha rừng trồng, gồm 0,550 ha rừng phòng hộ và 21,199 ha rừng sản xuất.

Dự án Điều chỉnh công suất khai thác đá gabro và gabrodiorit làm đá ốp lát tại thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc được hiện tại khoảnh 5 tiểu khu 203, xã Lộc Điền, tổng diện tích 0,54 ha.

Hiện trạng rừng và chức năng ba loại rừng gồm: 0,54 ha rừng trồng sản xuất, với loài cây chủ yếu là cây keo lai thuộc cấp tuổi I, rừng chưa có trữ lượng, do Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Sơn quản lý.

Diện tích đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là 0,54 ha rừng trồng sản xuất.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá gabro làm ốp lát Khu 1, xã Hương Xuân thực hiện tại khoảnh 3 tiểu khu 390 xã Hương Xuân với tổng diện tích 3,67 ha.

Hiện trạng rừng và chức năng ba loại rừng gồm: 0,21 ha diện tích khác (đất trống cây bụi), 3,46 ha rừng gỗ trồng núi đất. Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là 3,32 ha rừng trồng sản xuất.

Dự án Trạm biến áp 220kV Chân Mây và đường dây đấu nối được thực hiện tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc với diện tích 4,7884 ha. Hiện trạng rừng và chức năng ba loại rừng gồm: 3,8608 diện tích khác (đất bằng chưa sử dụng, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa…), 0,5316 ha đất 6 trống có cây tái sinh và 0,3960 ha rừng trồng sản xuất.

Rừng trồng với loài cây chủ yếu là keo do hộ gia đình quản lý, có trữ lượng bình quân 41,055m3/ha. Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là 0,396 ha rừng trồng sản xuất.

Như vậy tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 4 dự án nêu trên là 26,005 ha rừng trồng, gồm 0,550 ha rừng phòng hộ và 25,455 ha rừng sản xuất.