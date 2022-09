Huế: Lựa chọn nhà thầu dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương gần 2.300 tỷ đồng

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng ở Thừa Thiên Huế lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu qua mạng.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương.

Theo đó, trong quý IV/2022, dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09 thông qua đấu thầu qua mạng. Gói thầu này gồm xây lắp phần cầu, nút giao, hệ thống chiếu sáng cầu vượt sông Hương.

Phối cảnh thiết kế đạt giải Nhất cuộc thi thiết kế kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương. Ảnh: T.L.

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương gồm 2 hạng mục chính, là: Cầu vượt sông Hương với chiều dài khoảng 380m, chiều rộng 43m và đường Nguyễn Hoàng (nhánh đường vào cầu vượt phía bờ Bắc sông Hương) có chiều dài tuyến khoảng 1,08km. Cấp đường thiết kế cấp đô thị - loại đường liên khu vực với vận tốc thiết kế 60km/h…

Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối liên hoàn với hệ thống giao thông tỉnh như đường Tự Đức - Quốc lộ 1A, đường Thủy Dương - Thuận An, quốc lộ 49A và kết nối thuận tiện với các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan.

Vào ngày 15/7/2022, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương. Việc điều chỉnh dự án chủ yếu là điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, từ 2.050,492 tỷ đồng thành 2.281,696 (tăng 231,204 tỷ đồng), còn quy mô dự án đầu tư vẫn không thay đổi.

Nguyên nhân của việc điều chỉnh mức vốn đầu tư dự án là do do giá thép hiện nay gia tăng đột biến, cao hơn nhiều so với thời điểm lập báo cáo chủ trương đầu tư, trong khi phần cầu vòm nhịp chính chủ yếu kết cấu bằng thép.

Bên cạnh đó, các loại vật liệu xây dựng khác cũng tăng, dẫn đến tổng mức đầu tư của giai đoạn 1 của dự án tăng từ 1.500 tỷ đồng thành 1.855,665 tỷ đồng.