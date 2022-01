Indonesia cấm xuất khẩu than trong tháng 1/2022

Bộ Năng lượng Indonesia thông báo sẽ cấm xuất khẩu than trong tháng 1/2022 do lo ngại nguồn cung ứng nguyên liệu thấp tại các nhà máy điện có thể dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng.

Indonesia là nước xuất khẩu than nhiệt lớn nhất thế giới, xuất khẩu 400 triệu tấn trong năm 2020. Các khách hàng mua than nhiệt lớn nhất của Indonesia là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Indonesia có chính sách Nghĩa vụ thị trường nội địa (DMO) mà theo đó, các công ty khai thác than phải cung cấp 25% sản lượng hàng năm cho công ty công ích nhà nước Perusahaan Listrik Negara (PLN) với mức giá tối đa 70 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với giá thị trường hiện nay.

Theo Cục Thống kê Trung ương, tính đến tháng 1 năm 2021, Indonesia đã xuất khẩu gần 30 triệu tấn than.

Quan chức cấp cao Indonesia Ridwan Jamaludin cho biết lệnh cấm xuất khẩu tạm thời sẽ giúp ngăn chặn việc đóng cửa gần 20 nhà máy nhiệt điện, cung cấp tổng cộng 10,9 gigawatt điện.

Chính phủ sẽ đánh giá lại chính sách này sau ngày 5 tháng 1, ông nói thêm.

Indonesia đã cam kết ngừng xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới từ năm 2023 và đạt trung hòa carbon vào năm 2060.

Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của các nhà hoạt động môi trường, việc phát triển nhà máy nhiệt điện than Suralaya trên đảo Java vẫn tiếp tục. Nhà máy điện khổng lồ này là một trong những nhà máy lớn nhất Đông Nam Á và có thể cung cấp điện cho khoảng 14 triệu hộ gia đình mỗi năm.

Chuyên gia phân tích Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma tại ngân hàng Mandiri cho biết lệnh cấm sẽ đẩy giá than toàn cầu lên cao hơn trong những tuần tới khi các kho dự trữ sụt giảm. Ngoài ra, các khách hàng mua than của Indonesia có thể chuyển sang mua than từ Nga, Australia hoặc Mông Cổ.

Vào tháng 8/2021, Indonesia đã đình chỉ việc xuất khẩu than của 34 công ty khai thác than mà chính phủ cho rằng không đáp ứng được nghĩa vụ thị trường nội địa trong giai đoạn tháng 1-7/2021.

Indonesia là một trong 10 quốc gia phát thải khí nhà kính hàng đầu thế giới và than chiếm tới khoảng 60% nguồn năng lượng của nước này.