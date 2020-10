Kết quả kinh doanh quý III/2020 lao dốc, Netland muốn thay đổi nhận dạng thương hiệu

Thương hiệu Netland được ra đời từ và cuối tháng 3/2014 với tên đầy đủ là CTCP Dịch vụ Thông tin Bất động sản Netland. Khởi đầu của Netland từ hoạt động môi giới, với hai dự án đầu tay là Khu thương mại dịch vụ và Dân cư Tân Việt Phát (Queen Pearl) và Coco Ocean Resort.

Trong thời gian làm nhà môi giới và kết nối thông tin giữa các chủ đầu tư với các đơn vị môi giới, Netland đã nhận thấy cơ hội kinh doanh trong việc hợp tác đầu tư.

Theo đó, doanh nghiệp đã lần lượt hợp tác đầu tư tại hàng loạt dự án sau này như: Khu thương mại dịch vụ và Dân cư Tân Việt Phát (Queen Pearl), Khu thương mại dịch vụ và Dân cư Tân Việt Phát 2 (Queen Pearl mở rộng), Khu biệt thự vườn The Panorama Villas (Haborizon Nha Trang),…

Tháng 10/2016, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Bất động sản Netland và tăng vốn từ 1,9 tỉ đồng lên 30 tỉ đồng. Đến tháng 3/2018, Netland chính thức niêm yết ở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và tái cấu trúc CTCP Bất động sản Danh Khôi trở thành công ty con.

Tính đến ngày 30/6/2020, các cổ đông lớn của Netland gồm: Ông Lê Thông Nhất, Chủ tịch HĐQT (35%); bà Nguyễn Ngọc Thủy, vợ ông Lê Thống Nhất (13,13%), Sanei Architecture Planning Co., Ltd (18,7%) và G - 7 Holdings INC (5,1%).