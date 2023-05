Khách quốc tế tăng vọt, HVN và VJC làm ăn ra sao trong quý đầu năm?

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu trong tháng 5, các cảng hàng không trên cả nước đón 9 triệu khách, tăng 3,2% so tháng 4.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 5, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 4,46 triệu khách, tăng 3,3% so với tháng 4/2023, (1,2 triệu khách quốc tế và 3,26 triệu khách nội địa.

Tính chung 5 tháng, có tới 45,5 triệu khách qua các cảng hàng không, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 12 triệu khách quốc tế, tăng 679,6% so với cùng kỳ năm 2022 và 33,4 triệu khách nội địa, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TA

5 tháng đầu năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 22,4 triệu khách, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Điểm sáng là, lượng khách quốc tế đạt 5,7 triệu khách, tăng 5.525,1% so với cùng kỳ 2022. Khách nội địa đạt 16,7 triệu khách tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Lượng hành khách tăng đột biến sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch Covid-19 đã khiến kết quả kinh doanh của các hãng hàng không được cải thiện.

Kết thúc quý I/2023, Vietnam Airlines (HVN) ghi nhận doanh thu thuần gần 23.500 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ (11.620 tỷ đồng); lợi nhuận gộp đạt hơn 1.959 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 1.595 tỷ đồng). HVN báo lỗ sau thuế 37,3 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước (lỗ 2.686 tỷ đồng).

Theo Vietnam Airlines, lỗ sau thuế quý I/2023 giảm mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do tổng doanh thu và thu nhập khác quý I/2023 của công ty mẹ tăng 113,8% so với quý I/2022 (tăng hơn 9.569,2 tỷ đồng).

Trong năm 2023, hãng đã khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa và khai thác trở lại 90% số đường bay quốc tế so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Hãng hàng không Vietjet (VJC) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh riêng lẻ trong quý I với doanh thu vận chuyển hàng không đạt 12.880 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng lần lượt 286% và 320% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu hoạt động phụ trợ đạt 4.312 tỷ đồng, đóng góp hơn 33% tổng doanh thu.



Về kết quả kinh doanh hợp nhất, Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 12.898 tỷ đồng và 173 tỷ đồng.