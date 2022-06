Ngày 18/6, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, lần thứ XIX năm 2022. Hội thao diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17/6 đến 19/6, có hơn 300 vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 5 nội dung: Quần vợt, bóng bàn, bóng đá, cầu lông và kéo co.

Ông Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: MK

Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, động viên công đoàn viên, người lao động hăng hái tham gia tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện ý chí, nâng cao thể lực; tạo điều kiện để công đoàn viên - người lao động được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, đồng thời tạo không khí phấn khởi, khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cán bộ, làm phong phú thêm đời sống tinh thần công đoàn viên - người lao động sau những giờ lao động miệt mài, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Khai mạc Hội thao Agribank chi nhánh tỉnh Long An lần thứ XIX năm 2022. Ảnh: MK

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện Tỉnh uỷ, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, cùng các sở, ban, ngành tỉnh Long An; về phía Agribank có ông Nguyễn Kim Thài - Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, cùng đại diện Ban Giám đốc, Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ tại Hội sở, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS Agribank Chi nhánh tỉnh Long An; Giám đốc, Phó giám đốc, Chủ tịch CĐCSTV chi nhánh loại II trực thuộc… cùng 400 vận động viên, cổ động viên tham dự lễ khai mạc hội thao.

Ông Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao hoa cho các đơn vị tham gia hội thao. Ảnh: MK

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Lâm - UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, trong nhiều năm qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An luôn là ngân hàng thương mại có quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh nổi bật, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của ngành Ngân hàng và kinh tế - xã hội tỉnh nhà; phát huy, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo, người có công với cách mạng, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục…

Ông Nguyễn Minh Lâm - UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: MK





Ông Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An phát biểu ghi nhận và cảm ơn sự động viên, khích lệ tinh thần Hội thao từ các đồng chí lãnh đạo, đồng thời bày tỏ quyết tâm giữ vững, phát huy những thành tích đạt được trong hoạt động kinh doanh lẫn các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hội thao Agribank chi nhánh tỉnh Long An lần thứ XIX năm 2022 chính thức khai mạc. Ảnh: MK

Tự hào là 1 trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh nhà cùng các hoạt động an sinh xã hội được các cấp chính quyền địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao, dịp này, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An đã trao tặng Sở Y tế tỉnh Long An 2 Xe cứu thương trị giá 2,5 tỷ đồng, trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và 300 triệu đồng ủng hộ Hội khuyến học tỉnh Long An, góp phần đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn trên con đường rèn đức, luyện tài, phát huy thương hiệu Agribank - một "Ngân hàng vì cộng đồng".



Ông Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao bảng tượng trưng 2 xe cứu thương cho đại diện sở Y tế tỉnh. Ảnh: MK

Ông Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng quỹ khuyến học tỉnh. Ảnh: MK