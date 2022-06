Quảng Nam: Agribank dẫn đầu khối thi đua các ngân hàng thương mại năm 2021

Ngày 7/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam vinh dự được UBND tỉnh Quảng Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua khối ngân hàng năm 2021.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh Quảng Nam cùng với cả nước đã và đang tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19",…

Đồng thời, kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn dân trong tỉnh phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nhằm đưa công tác thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, với công việc hàng ngày của tập thể, cá nhân nhằm nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để góp phần đưa tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới.

Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam vinh dự được UBND tỉnh Quảng Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua khối ngân hàng năm 2021. Ảnh: T.H.

Thời gian qua, do chịu sự tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 và các đợt thiên tai, bão lụt, hoạt động kinh doanh của Agribank Quảng Nam đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, Agribank Quảng Nam luôn quan tâm, phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Thông qua việc triển khai thường xuyên các chương trình an sinh - xã hội, từ thiện, giàu ý nghĩa nhân văn, đặc biệt là đầu tư cho sự nghiệp y tế và giáo dục. Riêng trong 2 năm 2020 và 2021, Agribank đã tài trợ hơn 34 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội.



Agribank Quảng Nam đã phát huy được vai trò, sứ mệnh phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của mình, với trên 75% tổng dư nợ phục vụ trong lĩnh vực này. Ảnh: T.H.

Với hơn 25 năm hoạt động kinh doanh trên địa bàn, Agribank Quảng Nam đã phát huy được vai trò, sứ mệnh phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của mình, với trên 75% tổng dư nợ phục vụ trong lĩnh vực này.

Toàn cảnh lễ tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H.

Từ những kết quả đạt được, Agribank Quảng Nam đã được sự ghi nhận và đánh giá cao của lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp, nhất là trong việc cung ứng vốn phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công chính sách “Tam nông” và Chương trình mục tiêu quốc gia về “Xây dựng nông thôn mới” của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Nam là đơn vị tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Ảnh: T.H.

Thời gian tới, Agribank Quảng nam sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong hoạt động an sinh xã hội, tạo thêm nhiều nguồn lực, thực hiện các giải pháp hiệu quả giúp khách hàng sớm phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh hơn.