Khan chung cư dưới 25 triệu đồng/m2

Thông tin vừa được Bộ Xây dựng công bố trong báo cáo về nhà ở, thị trường bất động sản quý I trên cả nước.

Theo báo cáo thị trường quý I của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại các địa phương trên cả nước tăng đều theo tháng, bình quân tăng 5 - 10% so với quý liền trước. Tại Hà Nội và TP HCM, giá chung cư đều tăng do khan hiếm nguồn cung.

Một số dự án tăng cao hơn mức tăng bình quân của toàn thị trường, như Stellar Garden tăng 6,4%, Seasons Avenue tăng 5% , Xuân Mai Complex tăng 5,4% (Hà Nội); Feliz En Vista tăng 4,6%, The Metropole Thủ Thiêm tăng 5,2%, Đạt Gia Residence Thủ Đức tăng 5% (TP HCM). Tại Bình Dương, giá giao dịch tại các dự án như Bcons Suối Tiên, The East Gate, Compass One tăng 4 - 5% so với quý IV/2020.

Theo báo cáo thị trường quý I của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại các địa phương trên cả nước tăng đều theo tháng, bình quân tăng 5 - 10% so với quý liền trước. Ảnh minh họa

Theo Bộ Xây dựng, có rất ít căn hộ bình dân (có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2) tại các đô thị lớn, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, hầu như chỉ có ở các khu vực xa trung tâm. Các dự án dạng này trước đây có mức giá khoảng trên dưới 20 triệu/m2, nay tăng lên khoảng trên dưới 25 triệu đồng/m2.



Giá căn hộ chung cư tại các địa phương có xu hướng tăng đều theo tháng. Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP.HCM đều tăng do khan hiếm nguồn cung, dự án mới được mở bán. Giá căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý IV/2020.

Đối với loại hình căn hộ chung cư cho thuê, giá giao dịch nhìn chung vẫn có xu hướng giảm nhẹ so với quý IV/2020.

Với căn hộ cao cấp (giá trên 50 triệu đồng/m2), cả TP HCM và Hà Nội đều có nhiều dự án mới thuộc phân khúc giá này. Hà Nội có chung cư cao cấp The Nine - Phạm Văn Đồng giá khoảng 50 triệu đồng/m2, chung cư The Matrix One có giá 55 - 60 triệu đồng/m2, dự án D’. Le Roi Soleil - Quảng An có giá khoảng 80 triệu đồng/m2…

Thị trường căn hộ hạng sang tại Hà Nội và TP HCM đã ghi nhận nhiều dự án tại vị trí "vàng" có mức giá trên 100 triệu đồng/m2, có dự án mức giá xấp xỉ 300 triệu đồng/m2.

Tương tự, giá nhà ở riêng lẻ tại nhiều địa phương tiếp tục có xu hướng tăng so với quý trước. Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai là những địa phương có mức giá nhà ở bán lẻ tăng cao nhất cả nước.

Báo cáo cũng cho thấy, giá nhà ở riêng lẻ trong các dự án tại nhiều địa phương tiếp tục có xu hướng tăng so với quý trước. Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai là những địa phương có mức giá bình quân tăng khá cao so với mặt bằng chung cả nước. Mức giá bình quân tại các địa phương tăng khoảng 5-10% so với quý IV/2020.

Đánh giá về thị trường bất động sản trong quý I/2021, Bộ Xây dựng cho rằng, vẫn còn khó khăn và có một số biến động, đặc biệt là việc tăng giá mạnh trong thời gian ngắn của bất động sản đất nền diễn ra cục bộ tại một số khu vực.

Tuy nhiên, với việc tháo gỡ khó khăn trong cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, các chỉ số cụ thể cho thấy thị trường bất động sản vẫn đang và sẽ phát triển ổn định.

Mặc dù hiện tượng sốt đất nền mới chỉ diễn ra ở quy mô cục bộ của từng khu vực, từng dự án nhưng điều này cũng cho thấy dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro của thị trường, cần có sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước.

"Do vậy, cần có sự theo dõi kiểm soát và ngăn chặn, xử lý kịp thời của các bộ, ngành, chính quyền địa phương để tránh tình trạng lan rộng, mất kiểm soát, trở thành bong bóng bất động sản", báo cáo của Bộ Xây dựng khẳng định.