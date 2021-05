Savills Việt Nam: Giá nhà ở có thương hiệu tại Hà Nội vẫn còn thấp

Savills Việt Nam cho rằng, rất có thể Hà Nội sẽ xuất hiện các dự án siêu sang tại khu vực trung tâm, đó là nhà ở có thương hiệu với mức giá dự kiến đang được cho là cao nhất từ trước đến nay tại thị trường này.

Triển vọng tăng trưởng nhà ở có thương hiệu khả quan

Dữ liệu từ Báo cáo Tổng quan của Thị trường bất động sản Hà Nội QI/2021 của Savills cho thấy, các dự án hạng A với mức giá trên 2.500 USD/m2 (tương đương 57,6 triệu VND/m2) chiếm 3% số căn bán được.



Các chuyên gia Savills nhận định về thị trường căn hộ ở phân khúc cao cấp hơn – nhà ở có thương hiệu (Branded Residences) rằng, triển vọng tăng trưởng của thị trường Hà Nội vốn vẫn khả quan so với các thị trường tại khu vực.



Do giá bán căn hộ cao cấp tại Việt Nam đang còn thấp về mặt bằng chung so với các nước trong khu vực, nên triển vọng tăng trưởng vốn vẫn khả quan. Giá nhà không chỉ phụ thuộc vào các chi phí đầu vào như chi phí đất, chi phí phát triển hạ tầng, cảnh quan, chi phí xây dựng... mà còn phụ thuộc vào cung cầu. Hiện nay đang có một số chủ đầu tư phát triển bất động sản nhà ở có thương hiệu (Branded Residences) tại Việt Nam do tiềm năng của thị trường này là có thật. Số lượng dự án không nhiều nhưng nhu cầu cho loại hình này đang được ghi nhận, với sự gia tăng của tầng lớp giàu có và trung lưu.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cao cấp, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội phân tích: "Rất có thể Hà Nội sẽ xuất hiện các dự án siêu sang tại khu vực trung tâm, đó là nhà ở có thương hiệu với mức giá dự kiến đang được cho là cao nhất từ trước đến nay tại thị trường này."



Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cao cấp, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội

Bà Đỗ Thị Thu Hằng cho rằng, để cấu thành giá lên được mức như vậy, dự án cần xét tới yếu tố vị trí, chất lượng hoàn thiện, và những điều kiện khác như thương hiệu quản lý vận hành. Và như vậy yếu tố vị trí được đánh giá phải là có một không hai. Thương hiệu quản lý đúng đẳng cấp và mức độ hoàn thiện phải thực sự khác biệt, tiên phong. Mức giá cũng còn tùy thuộc vào các điều kiện và phản ứng đối với từng thị trường khác nhau.



"Loại hình cao cấp tại Hà Nội đang ở tình trạng nguồn cung hạn chế, chúng tôi nhận thấy hoạt động bán hàng sẽ hướng đến một lượng khách hàng rất hẹp. Bản thân sản phẩm cũng cần được xem xét về khả năng đáp ứng được yêu cầu của đối tượng khách hàng khó tính này hay không mới có thể đánh giá được mức độ thành công của các dự án", Giám đốc Cao cấp, Savills Hà Nội.

Xu hướng nhà ở có thương hiệu sẽ là xuất hiện nhiều vài năm tới



Bất động sản nhà ở có thương hiệu thuộc lĩnh vực cao cấp nhất của thị trường. Hơn 60% bất động sản nhà ở có thương hiệu trên thế giới tập trung ở các đô thị hiện đại. Hà Nội cũng đang có kế hoạch phát triển loại hình nhà ở này trong tương lai gần.

Làng Hà Lan, sản phẩm nhà ở có thương hiệu đang hút hàng tại khu vực phía Bắc



Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết: "Bất động sản nhà ở có thương hiệu sẽ là một xu hướng xuất hiện nhiều hơn vài năm tới, mang tới thị trường loại hình nhà ở từ các thương hiệu nổi tiếng có tiêu chuẩn thiết kế, quản lý cao cấp. Tâm lý mua nhà tại thị trường Việt Nam cũng tương tự nhiều thị trường khác trên thế giới: nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm có chất lượng xây dựng tốt, được quản lý vận hành chuyên nghiệp, và khả năng thương mại hóa tốt, từ đó sản phẩm có thể mang lại lợi ích kinh tế hấp dẫn cho chủ sở hữu. Thị trường Việt Nam đang cần những thương hiệu nhà ở cao cấp như vậy. Trong thời gian tới các thương hiệu lớn này sẽ được biết đến nhiều hơn, thị trường sẽ có những phản ứng tích cực đối với loại hình sản phẩm này".

Theo ước tính của Bộ phận Nghiên cứu Savills toàn cầu, có khoảng 100 dự án nhà ở có thương hiệu được giới thiệu ra thị trường trong năm 2020. Các đô thị sở hữu số lượng dự án nhà ở có thương hiệu nhiều nhất là Miami (32 dự án), Dubai (29 dự án) và New York (25 dự án).

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập, Mexico và Brazil là những đô thị được kỳ vọng với số lượng dự án dự kiến tăng thêm 50% so với tổng nguồn cung trong năm 2020. Ngoài ra, các thị trường khác có tốc độ phát triển nhanh trong lĩnh vực này, với ít nhất 6 dự án mới sẽ được công bố trong tương lai, là Việt Nam, Anh Quốc, Morocco, Malaysia, Úc và Vương quốc Ả Rập Saudi.

Loại hình bất động sản này hiện được ghi nhận hoạt động khá tốt và Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng về phát triển bất động sản nhà ở có thương hiệu trên thế giới.