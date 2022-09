Tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất chủ trương tổ chức giải đua xe địa hình Nha Trang Offroad Challenger 2022 tại khu vực huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Theo đó, giải đua xe địa hình Nha Trang Offroad Challenger 2022 sẽ diễn ra từ ngày 30/9 - 2/10. Nội dung thi đấu là đua xe địa hình, phương tiện xe bán tải có mui kín theo thể thức chạy từng chiếc tính giờ.

Khu vực diễn ra giải đua xe tại đồi cát Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (khu vực thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang – Bãi cát thấm do Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch T&M Vân Phong làm chủ đầu tư). Kinh phí tổ chức do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch An Nam Tour chịu trách nhiệm.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh Internet

Tỉnh Khánh Hòa đề nghị công ty chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để thống nhất kế hoạch tổ chức; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Văn hóa thể thao, Sở Du lịch, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND huyện Vạn Ninh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, quản lý nhà nước việc tổ chức giải đua xe địa hình Nha Trang Offroad Challenger 2022 theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.