Khánh thành trường học ở Quảng Trị, công trình được Agribank tài trợ 8 tỷ đồng

Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào dạy học Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tú là 8 tỷ đồng, từ nguồn an sinh xã hội được Agribank tài trợ. Đây là một trong những công trình ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/08/1954 – 25/08/2024).

Đại diện lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị trao tài trợ cho lãnh đạo địa phương. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Đình Ngữ – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị cho biết: Việc đầu tư xây dựng trường học là một trong những hoạt động an sinh xã hội thường xuyên được Agribank triển khai trong nhiều năm nay trên toàn quốc. Những ngôi trường mới kiên cố, khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục tại địa phương đạt hiệu quả cao hơn. Công trình Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh là món quà ý nghĩa từ Agribank với mong muốn động viên, khuyến khích đối với giáo viên và các em học sinh trong việc dạy và học.



Thời gian tới, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ tối đa trong việc mở rộng đầu tư tín dụng trên địa bàn cũng như hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm dịch vụ theo hướng hiện đại, tiện ích và hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

Ảnh: T.H.



Bên cạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ hiệu quả, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo… xứng đáng là ngân hàng vì cộng đồng.



Ông Trần Nhật Quang - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh ghi nhận và tri ân đến Agribank đã luôn đồng hành cùng với chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Linh nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung, trong việc triển khai tích cực các chương trình an sinh xã hội, các chương trình tài trợ kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, mong rằng Agribank tiếp tục có nhiều chương trình tài trợ cho các hoạt động an sinh trên địa bàn, quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người.

Việc bàn giao công trình Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị góp phần nối dài những hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa do Agribank phối hợp cùng các địa phương trên cả nước thực hiện trong suốt thời gian qua. Đồng thời khẳng định vai trò chủ lực của Agribank với cộng đồng trong công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tú được xây dựng mới, khang trang. Ảnh: T.H.

Công trình Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh được xây dựng bao gồm: Nhà 2 tẩng 8 phòng học với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 872 m2, trong đó có 7 phòng học bộ môn văn hóa, 1 phòng học bộ môn tin học, 1 phòng nghỉ dành cho giáo viên và khu vệ sinh chung; Nhà hiệu bộ 2 tầng với tổng diện tích sản xây dựng khoảng 318 m2, trong đó có phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng y tế học đường, phòng họp và khu vệ sinh chung.