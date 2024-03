Agribank Quảng Trị dành nhiều ưu đãi hỗ trợ đối tượng chính sách thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

Thời gian qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị (Agribank Quảng Trị) đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai mở tài khoản cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và Công văn số 123/UBND-KGVX ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về tăng cường thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Agribank Quảng Trị đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai mở tài khoản cho đối tượng hưởng chế độ chính sách an sinh xã hội.

Điểm mở tài khoản phục vụ công tác chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng chính sách an sinh xã hội tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.H.

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 31/12/2023, tỉnh Quảng Trị có 64.454 đối tượng chính sách an sinh xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên toàn tỉnh mới chỉ có 386 đối tượng đã mở tài khoản để chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt.

Đợt này, các cán bộ của Agribank Quảng Trị đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội mở tài khoản ngân hàng, thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đồng thời trực tiếp trao quà hỗ trợ cho 1.400 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về với tổng số tiền 700 triệu đồng. Đến cuối tháng 02/2024, Agribank Quảng Trị đã mở hơn 2.200 tài khoản cho các đối tượng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Cán bộ của Agribank Quảng Trị tư vấn, hỗ trợ các thủ tục cho người dân tham gia mở tài khoản ngân hàng. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Phước Thành, trú tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong cho biết: "Tại điểm làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng của Agribank Quảng Trị, chúng tôi được các cán bộ ngân hàng hướng dẫn nhiệt tình. Tôi thấy chủ trương khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký mở tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt là phù hợp, tạo điều kiện để người dân như chúng tôi tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại một cách nhanh chóng, thuận lợi, chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng...".



Agribank Quảng Trị đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của ngân hàng tiên phong trong công tác chuyển đổi số. Ảnh: T.H.

Được biết, việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng qua tài khoản sẽ mang đến nhiều tiện ích cho người dân như: tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại, hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, tiện lợi và về lâu dài sẽ giúp các đối tượng tiếp cận với các dịch vụ tài chính tốt hơn, minh bạch hơn. Tuy nhiên, việc phủ sóng thanh toán không dùng tiền mặt đối với những người hưởng trợ cấp an sinh xã hội vẫn còn gặp nhiều rào cản. Bởi lẽ, hầu hết các đối tượng thuộc nhóm này là người cao tuổi, người khuyết tật, những người yếu thế trong xã hội... nên có những hạn chế nhất định về khả năng tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ.



Ông Võ Văn Tình – Phó Giám đốc Agribank Quảng Trị cho biết: "Hiện Agribank Quảng Trị đang thực hiện các chính sách ưu tiên cho đối tượng chính sách an sinh xã hội như miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên thẻ, miễn phí giao dịch qua kênh điện tử…. Quá trình triển khai đến người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ nhân viên, Agribank Quảng Trị sẽ triển khai có hiệu quả chủ trương của Chính phủ, của UBND tỉnh về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Song song với việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, hàng năm Agribank Quảng Trị sẽ dành nguồn lực an sinh xã hội tối đa nhất có thể để hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của ngân hàng vì cộng đồng...".

Đến cuối tháng 02/2024, Agribank Quảng Trị đã mở hơn 2.200 tài khoản cho các đối tượng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: T.H.

Việc chuyển đổi chi trả trợ cấp an sinh xã hội từ hình thức tiền mặt sang không dùng tiền mặt sẽ góp phần vào công tác chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế. Với bề dày và kinh nghiệm hoạt động, Agribank Quảng Trị đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của ngân hàng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch của ngành Ngân hàng nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói riêng.