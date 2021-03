Khi đại gia đổ xô nuôi bò Nhật, Úc

Có đại gia Việt bán 1 kg thịt bò lên đến hơn 4 triệu đồng nhưng người tiêu dùng Việt vẫn mạnh tay chi cho sản phẩm đắt đỏ này.

Hàng loạt đại gia đang bỏ tiền tỉ tham gia vào thị trường bò thịt, tạo ra cuộc cạnh tranh lớn trong lĩnh vực này. Từ cuộc cạnh tranh của các ông lớn, thị trường kỳ vọng giá thịt bò sẽ rẻ hơn, người tiêu dùng hưởng lợi.

Nhu cầu tiêu thụ thịt bò của người Việt Nam ngày càng tăng khiến nhiều đại gia nhảy vào. Ảnh: TU

Chi tiền khủng để nuôi bò thịt



Vinamilk là cái tên mới toanh trên thị trường quyết định đầu tư và tham gia vào ngành bò thịt. Theo đó, Tập đoàn Sojitz của Nhật vừa thông báo cùng Vinamilk lập liên doanh với tên gọi Công ty Japan Vietnam Livestock với mục đích nhập khẩu, chế biến và phân phối thịt bò tại thị trường Việt Nam (VN). Trong đó Vinamilk sẽ nắm 51%, còn Sojitz nắm 49% vốn điều lệ tại công ty thịt bò này.

Đại diện Tập đoàn Sojitz đánh giá tiềm năng tiêu thụ thịt bò tại thị trường VN rất lớn, gần bằng một nửa thị trường Nhật. Mức tiêu thụ thịt bò của VN đạt khoảng 500.000 tấn mỗi năm, trong khi Nhật là 1 triệu tấn. Đặc biệt, mức tiêu thụ thịt bò ở VN dự báo sẽ còn tiếp tục tăng khi thu nhập của người dân ngày càng tăng.

Hai bên rất kỳ vọng liên doanh này sẽ thu hút được nhiều khách hàng thông qua việc cung cấp thịt bò chất lượng cao được nhập khẩu từ nhiều nước.

Không chỉ Vinamilk, ông Phạm Văn Tam, Tổng giám đốc Tập đoàn Asanzo, mới đây tuyên bố rót 2.000 tỉ đồng nuôi bò Úc với quy mô 25.000 con. Chuỗi trang trại nuôi bò sẽ được tổ chức theo mô hình nông nghiệp khép kín, không có nước thải, không có phế phẩm. Ngoài cung cấp thịt cho thị trường trong nước khoảng 50 tấn mỗi ngày, công ty còn kết hợp cung cấp phân bón hữu cơ.

Thực tế, Vinamilk hay Asanzo tham gia khá muộn vào thị trường thịt bò khi trước đó đã có nhiều ông lớn nhảy vào lĩnh vực này. Công ty cổ phần Bò Kobe VN là một ví dụ.

Công ty này được hai đại gia lớn là ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công và ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc Kềm Nghĩa, cùng hợp tác đầu tư nuôi bò Kobe theo quy trình của Nhật. Đến nay, sản phẩm của công ty có mức giá cao nhất lên đến 4,2 triệu đồng/kg nhưng vẫn được khách tìm mua.

“Chúng tôi có thể tự hào là đơn vị đầu tiên tại VN đưa ra mức giá rất đắt nhưng hoàn toàn xứng đáng. Lý do con bò Kobe đạt đúng chuẩn của Nhật” - ông Nguyễn Đức Trí Vũ, Tổng giám đốc Công ty Bò Kobe VN, tự tin.

Tương tự, ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty Huy Long An, cũng đã mạnh tay đầu tư nuôi bò của Nhật để cung cấp cho người tiêu dùng VN. Các chuyên gia Nhật trực tiếp chuyển giao công nghệ cho phía công ty để cho ra thịt bò đúng chuẩn của Nhật. “Sản phẩm được tiêu thụ khá tốt nhờ chúng tôi tạo ra vân mỡ luồn vào từng sớ thịt với màu sắc tươi ngon và bắt mắt” - ông Huy nói.

Tiền nhiều là chưa đủ

Việc ngày càng nhiều ông lớn đổ nguồn vốn vào phát triển bò thịt khiến người tiêu dùng kỳ vọng tới đây có thêm sự lựa chọn với giá hợp lý và chất lượng cao tốt hơn. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này không hề đơn giản.

Ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty Huy Long An, tiết lộ để phát triển được đàn bò thịt kiểu Nhật, trước đó ông đã có kinh nghiệm nuôi bò Úc. Đó là nuôi bò công nghiệp kết hợp với trồng chuối công nghiệp nhằm tạo ra một quy trình khép kín.

Những dãy chuồng bò được phun một loại vi sinh chuyên phân hủy phân bò và làm triệt tiêu mùi hôi. Phân bò được phơi, ủ với một loại vi sinh đặc chủng khác rồi bón cho cây chuối; cây chuối sau khi thu hoạch buồng được chế biến thành thức ăn cho bò...

“Nhờ kinh nghiệm và quy trình này, người Nhật mới có niềm tin chuyển giao công nghệ nuôi bò Nhật cho chúng tôi” - ông Huy khoe.

Trong cùng một góc nhìn, Tổng giám đốc Công ty Bò Kobe VN Nguyễn Đức Trí Vũ cho hay: Để phát triển nuôi bò Kobe của Nhật đòi hỏi phải có nguồn lực lớn về tài chính để có thể theo được con đường dài từ nghiên cứu cho đến khi ra sản phẩm thương mại. Đồng thời phải có sự nhẫn nại, kiên trì để làm theo các quy trình mà phía Nhật đưa ra.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng quy mô bằng cách giao con giống cho nông dân nuôi theo quy trình Nhật. Sau đó công ty sẽ mua lại sản phẩm, trả tiền theo chất lượng. Chỉ bằng cách này mới có thể tạo ra lượng sản phẩm lớn cung cấp cho thị trường, thay vì chỉ bán được 1 tấn một tháng như hiện nay” - ông Vũ nói.

Một số chuyên gia nông nghiệp nhìn nhận việc các đại gia nhảy vào lĩnh vực bò thịt với quy mô lớn có thể dễ thành công hơn so với quy mô nhỏ. Lý do là sản phẩm được sản xuất theo quy chuẩn của các nước có nền chăn nuôi phát triển, chất lượng thịt được truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi các đại gia không chỉ có vốn lớn mà còn phải áp dụng công nghệ hiện đại trong chăn nuôi. Bên cạnh đó phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình nuôi khắt khe cũng như đòi hỏi sự chuyên môn hóa cao.•