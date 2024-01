Kho thịt đông lạnh bốc mùi hôi thối ở Huế có mẫu nhiễm khuẩn E.coli gấp 60 lần mức cho phép

Quả kiểm tra, cơ quan chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế xác định các mẫu thịt lợn thu thập từ kho thực phẩm đông lạnh ở tỉnh đều không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, vượt ngưỡng giới hạn an toàn cho phép.

Ngày 18/1, thông tin từ Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Thừa Thiên Huế, kết quả kiểm tra các mẫu thịt lợn thu thập từ kho đông lạnh thuộc cơ sở kinh doanh do ông Lương Hùng Minh (SN 1971, trú ở thôn La Khê, Phường Hương Vinh, TP.Huế) làm chủ đều không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, vượt ngưỡng giới hạn an toàn cho phép.

Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra kho thịt động vật tại cơ sở của ông Lương Hùng Minh ở phường Hương Vinh, TP.Huế.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã lấy 5 mẫu gồm 2 mẫu phổi động vật và 3 mẫu thịt lợn tại kho thịt đông lạnh của ông Lương Hùng Minh để tiến hành xét nghiệm vi khuẩn hiếu khí theo tiêu chuẩn Việt Nam 4884:2005.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 5 mẫu đều không đạt mức vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có các mẫu kiểm tra vượt mức giới hạn cho phép từ 2,2 đến 3,9 lần.

Đối với loại vi khuẩn E.coli (xét nghiệm theo Tiêu chuẩn Việt Nam 5155:1990 về thịt và sản phẩm của thịt), cả 5 mẫu đều cao gấp nhiều lần so với giới hạn, trong đó có mẫu kiểm tra vượt gấp 60 lần giới hạn cho phép.

Những loại thịt động vật có chứa các loại vi khuẩn vượt ngưỡng như trên nếu ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe con người, gây ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, thương hàn.

Trước đó, vào ngày 12/1, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khám xét kho hàng hoá thực phẩm đông lạnh của Lương Hùng Minh. Tại đây, cơ quan công an phát hiện tại kho hàng có lưu trữ số hàng hóa để buôn bán có dấu hiệu vi phạm gồm thịt lợn, nội tạng lợn với số lượng lớn khoảng hơn 3 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không thực hiện việc đóng dấu kiểm soát giết mổ lên thân thịt gia súc hoặc có dán tem vệ sinh thú y.

Đặc biệt, một số thịt động vật tại đây có dấu hiệu đổi màu, bốc mùi hôi thối. Sau đó tổ công tác đã tiến hành làm việc, lập biên bản, đồng thời tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo đúng quy định pháp luật.