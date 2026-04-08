Không phải nâng hạng, VPBankS chỉ ra "át chủ bài" quyết định xu hướng của thị trường chứng khoán

Đầu giờ sáng nay (8/4), FTSE Russell đã xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (EM) vào tháng 9/2026. CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã có báo cáo cập nhật đánh giá phân loại thị trường theo FTSE kỳ tháng 3/2026.

VPBankS cho biết, việc nâng hạng Việt Nam lên EM được thực hiện theo nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi thị trường diễn ra trật tự, quản lý hiệu quả sự hấp thụ của dòng vốn và đồng thời hỗ trợ cơ chế NPF hoạt động thông suốt trong suốt quá trình chuyển đổi.

Triển vọng thu hút vốn khi Việt Nam được FTSE nâng hạng

Dựa trên giá trị tổng tài sản 03/04/2026 của một số quỹ ETF sử dụng các chỉ số FTSE EM & All – world làm tham chiếu, VPBankS ước tính giá trị dòng vốn thụ động tối thiểu chảy vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD khi hoàn tất toàn bộ quá trình chuyển đổi, chưa tính đến dòng vốn từ các quỹ chủ động (ước tính tổng tài sản từ các quỹ chủ động gấp 5 lần so với các quỹ ETF – theo FTSE) .

Mặt khác, chuyên gia cho biết, dòng vốn thu động tracking FTSE EM Index sẽ không bị hạn chế bởi giới hạn sở hữu nước ngoài.

Cụ thể, việc khối ngoại bán ròng liên tiếp đã mở rộng dư địa sở hữu nước ngoài tại các cổ phiếu vốn hóa lớn và có thanh khoản cao. Tính đến đầu tháng 4/2026, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại phần lớn các cổ phiếu thuộc FTSE Vietnam Index đều thấp hơn đáng kể so với mức trần quy định về tỷ lệ sở nước ngoài .

Thứ hai, dữ liệu thực tế cho thấy, chỉ có 4/31 cổ phiếu thành phần có tỷ lệ sở hữu nước ngoài tương ứng ~50% tỷ lệ sở hữu tối đa, cho thấy dư địa còn lại đang rất dồi dào. Theo đó, dòng vốn thụ động tracking chỉ số FTSE Emerging Index nhiều khả năng sẽ không bị hạn chế bởi giới hạn sở hữu nước ngoài.

Theo thống kê từ Bloomberg, hầu hết các thị trường đều chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về dòng vốn nước ngoài khi chính thức được nâng hạng, bất kể theo tiêu chí đánh giá của FTSE hay MSCI. Số liệu thống kê cho thấy dòng vốn thường tăng gấp 5–7 lần so với bình quân giai đoạn trước khi được nâng hạng.

Riêng đối với Trung Quốc, nhóm A shares chính thức được vào rổ MSCI Emerging Markets Index năm 2018, trùng với thời điểm quốc gia này chứng kiến tăng trưởng chậm nhất trong gần 10 năm trước tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, khiến khối ngoại rút vốn hơn 11 tỷ USD, tuy nhiên đã tăng mạnh trong năm tiếp theo với mức vào ròng hơn 132 tỷ USD.

Mặt khác, VPBankS nêu, dữ liệu lịch sử tại một số thị trường được phân loại trong quá khứ cho thấy việc chính thức gia nhập rổ FTSE EM không đảm bảo xu hướng tăng trưởng bền vững – vốn thường chịu tác động nhiều hơn từ các yếu tố vĩ mô.

Theo đó, việc nâng hạng nên được nhìn nhận như một yếu tố hỗ trợ và đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng trong việc thu hút dòng vốn, trong khi các yếu tố vĩ mô vẫn sẽ yếu tố quyết định xu hướng vận động của thị trường.

Danh mục cổ phiếu hưởng lợi từ nâng hạng