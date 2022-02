Không phải Trung Quốc, sắn Việt Nam xuất sang thị trường này "không có đối thủ"

Sắn Việt Nam đang chiếm thị phần áp đảo trong tổng trị giá nhập khẩu sắn của Hàn Quốc (chiếm 79,1%), tăng mạnh so với mức 63,8% trong 11 tháng năm 2020. Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu sắn lớn thứ 3 trên thế giới trong năm 2021, đứng sau Trung Quốc và Mỹ.

Nhập khẩu sắn của Hàn Quốc tăng mạnh trong năm 2021. Trong đó, Hàn Quốc đẩy mạnh mua sắn từ Việt Nam với khối lượng hàng chục nghìn tấn.

Sắn sẽ là một mặt hàng "không có đối thủ" của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ảnh: CT

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 11 tháng năm 2021, Hàn Quốc đã chi hơn 53 triệu USD để nhập khẩu sắn, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam là thị trường cung cấp sắn lớn nhất cho Hàn Quốc. 11 tháng năm 2021, sắn Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc là hơn 42 nghìn tấn, tăng tới 56,8% so với 11 tháng năm 2020.

Với lượng nhập khẩu rất lớn như trên, sắn Việt Nam đang chiếm thị phần áp đảo trong tổng trị giá nhập khẩu sắn của Hàn Quốc (chiếm 79,1%), tăng mạnh so với mức 63,8% trong 11 tháng năm 2020.

Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu sắn lớn thứ 3 trên thế giới trong năm 2021, đứng sau Trung Quốc và Mỹ.

Nguồn: ITC, * số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc

Nhờ xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng mạnh nên ngành sắn năm nay đạt kết quả xuất khẩu rất khả quan. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2021, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 2,87 triệu tấn, trị giá 1,18 tỷ USD, tăng 2,4% về lượng và tăng 16,5% về trị giá so với năm 2020. Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam năm 2021 ở mức 409,8 USD/tấn, tăng 13,8% so với năm 2020.

Năm 2021, sắn và sản phẩm từ sắn là một trong số ít mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt trị giá tăng trưởng so với năm 2020. Tính riêng mặt hàng sắn, năm 2021 xuất khẩu đạt 850,5 nghìn tấn, trị giá 222,02 triệu USD, tăng 30,9% về lượng và tăng 56,9% về trị giá so với năm 2020. Giá xuất khẩu bình quân sắn năm 2021 ở mức 261 USD/tấn, tăng 19,8% so với năm 2020.

Trong năm 2021, sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang khu vực châu Á, chiếm tới 98,4% tổng trị giá xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước. Năm 2021, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang khu vực châu Á đạt 2,86 triệu tấn, trị giá 1,16 triệu USD, tăng 2,7% về lượng và tăng 16,6% về trị giá so với năm 2020.

Nguồn: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo trong năm 2022, sắn sẽ là một mặt hàng "không có đối thủ" của Việt Nam khi xuất khẩu sang Hàn Quốc. Mặc dù đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng kinh tế của Hàn Quốc, nhưng nước này vẫn đẩy mạnh nhập khẩu sắn để phục vụ nhu cầu sản xuất trong năm nay.

Được biết Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam sau Trung Quốc (133 tỷ USD) và Mỹ (90,7 tỷ USD), với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2020 đạt 66 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 19,1 tỷ USD, nhập khẩu đạt 46,9 tỷ USD. Xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản và thực phẩm chế biến sang Hàn Quốc năm 2020 đạt 1,2 tỷ USD chiếm 4,1% trong tổng nhập khẩu mặt hàng này của Hàn Quốc.