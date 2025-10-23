Kiểm soát nhà thầu tại dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau

Theo đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Xây dựng trong việc tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành tuyến chính của dự án để đưa vào khai thác dịp 19/12/2025. Cùng đó, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ và chất lượng dự án.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố Cần Thơ, An Giang, Cà Mau đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng hệ thống giám sát điều hành giao thông cho Dự án trong tháng 10/2025.

"Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận công bố giá vật liệu, giá ca máy và chỉ số giá xây dựng theo định kỳ để kịp thời điều chỉnh giá hợp đồng", Tư lệnh ngành Xây dựng chỉ đạo.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu không thể khắc phục, phải khẩn trương điều chuyển khối lượng, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, xăn cứ khối lượng còn lại, các cam kết của nhà thầu và phương án tổ chức thực hiện, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải xây dựng lại tiến độ chi tiết từng hạng mục theo từng ngày, từng tuần của từng nhà thầu, kèm theo nhu cầu máy móc thiết bị và nhân lực, bảo đảm hoàn thành, đưa tuyến chính của dự án vào khai thác dịp 19/12/2025. Các nhà thầu phải huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công “ba ca, bốn kíp”, bảo đảm tiến độ đề ra.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Ban điều hành dự án và đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra, kiểm soát sản lượng thực hiện hàng ngày.

Đối với các nhà thầu không thể khắc phục, phải khẩn trương điều chuyển khối lượng, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải kiểm soát chặt chẽ, không để các nhà thầu tự ý đưa máy móc, thiết bị ra khỏi công trường khi chưa hoàn thành dự án.

Đối với các nhà thầu thi công xây lắp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển, bãi chứa vật liệu để tập kết, đưa toàn bộ vật liệu cấp phối đá dăm, đá cho bê tông nhựa, đất đắp bao về công trường theo đúng kế hoạch, tổ chức thi công cuốn chiếu nền, móng, mặt đường ngay sau khi dỡ tải.

Đặc biệt, ,ột số đơn vị có khối lượng thi công cấp phối đá dăm và bê tông nhựa còn lại lớn như: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Lắp máy 3 Trung Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn, Tổng công ty Xây dựng số 1, Công ty cổ phần Hải Đăng, Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam... cần huy động bổ sung đầy đủ dây chuyền thi công cấp phối đá dăm, bê tông nhựa, đồng thời bổ sung nguồn bê tông nhựa từ các nhà cung cấp thương mại để tổ chức thi công ngay.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn chuẩn bị sẵn máy móc, thiết bị, nhân lực, vật lực để tiếp nhận và thi công một phần khối lượng của các nhà thầu còn lại lớn và đang chậm tiến độ. Các nhà thầu đáp ứng kế hoạch cần chia sẻ, hỗ trợ nguồn nhân lực và thiết bị với các đơn vị khác để bảo đảm tiến độ chung của dự án.