Xem xét giao UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai dự án mở rộng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 10126/VPCP-CN về phương án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 11353/BXD-KHTC về phương án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo hình thức PPP, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng và tỉnh Thái Nguyên thực hiện.



Tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới.

Cụ thể, ại khoản 1 Điều 47 Luật Đường bộ quy định: “Việc đầu tư, xây dựng đường bộ cao tốc phù hợp với quy định tại Điều 28 của Luật này".

Tại khoản 3 Điều 28 Luật Đường bộ quy định: Bộ Giao thông vận tải đầu tư tuyến, đoạn tuyến quốc lộ và các công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tại điểm a, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP có quy định: Đường bộ cao tốc do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Do đó, Bộ Xây dựng căn cứ các quy định nêu trên, căn cứ các nội dung quản lý, đánh giá về quy hoạch, sự cần thiết đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội,... để xem xét việc đầu tư, mở rộng tuyến đường bộ cao tốc CT.07 đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án: Bộ Xây dựng căn cứ quy định của Luật số 90/2025/QH15 và quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 6 Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 để xem xét, quyết định theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

