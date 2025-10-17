Giá vật liệu xây dựng tăng cao, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương vào cuộc

Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND các tỉnh, địa phương tăng cường kiểm soát về cung, cầu và giá vật liệu xây dựng và rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng tại địa phương.

Theo Bộ Xây dựng, qua theo dõi tình hình triển khai tại các địa phương, Bộ Xây dựng nhận thấy còn tình trạng một số địa phương chưa thực hiện đúng quy định về thời gian, thời điểm công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng .

Bộ Xây dựng đánh giá, trên thị trường, giá một số vật liệu xây dựng khai thác như cát, đá, đất đắp có xu hướng biến động, tăng cao trong các tháng vừa qua.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về việc tiếp tục hướng dẫn các tỉnh, thành phố, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng đã chỉ đạo tại Công điện số 85/CĐTTg, các giải pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 5050/BXDKHCNMT&VLXD và văn bản số 7335/BXD-KTQLXD; nghiên cứu, triển khai các quy định tại Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 và các văn bản có liên quan

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng đảm bảo đúng quy định về nội dung, thời điểm theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và nội dung hướng dẫn về rà soát phân vùng công bố sau khi thực hiện sáp nhập địa phương tại các văn bản số 5050/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 13/6/2025 và văn bản số 7335/BXD-KTQLXD ngày 24/7/2025 của Bộ Xây dựng.

Cùng đó, chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương thu thập thông tin giá thị trường vật liệu xây dựng thông qua các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng lớn (theo quy định của Luật Giá về niêm yết, kê khai giá) và các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn (theo quy định trách nhiệm cung cấp thông tin về giá tại khoản 6 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) để có nguồn dữ liệu phục vụ công tác tổng hợp, công bố giá vật liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá, tổng hợp nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn để điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương, đồng thời rà soát, khoanh định và bổ sung các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sỏi lòng sông, lòng hồ, khu vực biển; đá xây dựng; đất san lấp,…) có tiềm năng vào phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, đẩy mạnh việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để tăng nguồn cung, hạn chế tình trạng khan hiếm, góp phần ngăn chặn tình trạng tăng giá và đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn cung vật liệu trên địa bàn.