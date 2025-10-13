Quốc lộ 51 dày đặc "ổ gà", một liên danh nhà thầu kiến nghị "nóng" lên Thủ tướng

Liên danh nhà thầu Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP và Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (CC1 – BVEC) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng về việc lập đề xuất Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 theo phương thức đối tác công ty, hình thức hợp đồng BOT.

Theo kiến nghị, Quốc lộ 51 (đoạn từ Km0+900 đến Km73+600) là tuyến huyết mạch kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, tuyến đường này hiện đã bị hư hỏng nặng, mặt đường lồi lõm, dày đặc “ổ gà”, vệt lún, nhiều đoạn dải phân cách, nắp cống hư hỏng, vạch sơn mờ dẫn đến tiềm ẩn rủi ro và tai nạn cho người và phương tiện lưu thông.

Mặt đường Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Đăng Tùng - Báo Đồng Nai.

Do đó, tuyến đường này cần phải được khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp để nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nơi có tuyến đường đi qua.

Liên danh nhà thầu này cho biết, Đề xuất này dựa trên mong muốn tiếp tục đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 (Giai đoạn 2) để tuyến đường đi vào khai thác thông suốt, đảm bảo ATGT toàn tuyến, gồm 2 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai nói riêng, toàn tuyến Đông Nam Bộ nói chung.

Mặt khác, qua việc đầu tư Dự án, Liên danh CC1 – BVEC mong muốn đồng thời khai thác hoàn vốn đầu tư Dự án (Giai đoạn 2) và kết hợp lồng ghép để xử lý tồn tại, vướng mắc của 2 Dự án BOT Quốc lộ 51 và Cầu Đồng Nai.

Được biết, CC1 là nhà thầu từng tham dự nhiều công trình quy mô lớn, đa dạng lĩnh vực. Song song, doanh nghiệp này cũng đầu tư nhiều dự án trong lĩnh vực PPP, BOT giao thông như tuyến đường bộ ven biển qua điện bàn Thành phố Hải Phòng; đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Tuý Loan; hay Dự án đầu tự xây dựng cầu Đồng Nai mới..

Trong khi đó, BVEC là doanh nghiệp thành lập năm 2008, với các cổ đông hiện tại gồm Tổng công ty IDICO, Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC), Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Thái Ninh. BVEC là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn từ Km0+900 – Km73+600 theo hình thức hợp đồng BOT.

Trong thời gian dài vừa qua, tuyến Quốc lộ 51 dài khoảng 70 km qua Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh dù là tuyến kết nối đến nhiều khu công nghiệp, cảng biển và sân bay Long Thành. Tuy nhiên, nhiều kênh thông tin phản ánh cho rằng đây là "điểm nóng" nhức nhối nhất, bởi dặm vá, sửa chữa xong ít bữa là mặt đường lại bong tróc, sụt lún, đầy "ổ gà, ổ voi".

Với lưu lượng xe rất cao, khoảng 60.500 xe/ngày đêm, gấp 7-8 lần so với thiết kế, đồng thời mặt đường chưa được sửa chữa toàn diện kịp thời nên chất lượng đường Quốc lộ 51 đang xuống cấp rất nhanh.

Được biết, do mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, Sở Xây dựng Đồng Nai hiện đang tiến hành sửa chữa, cải tạo. Tuy nhiên, việc xử lý này chỉ dừng ở khối lượng nhỏ, cục bộ.