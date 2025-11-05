Kiểm tra "tổng lực" vận tải Hà Nội: Kinh doanh vận tải, xe đưa đón học sinh lọt tầm ngắm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chuyên đề kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, từ nay đến hết năm 2025.

Các công việc theo kế hoạch, các đội kiểm tra giao thông vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe, rà soát, thống kê, kiểm tra về điều kiện phương tiện kinh doanh vận tải và người lái xe trước khi xuất bến; thống kê hệ số khách, số chuyến trong tháng theo đăng ký...

Bến xe Nước Ngầm, TP.Hà Nội.

Cùng đó, lập biên bản vi phạm hành chính hoặc kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) hoặc làm cơ sở yêu cầu đơn vị khai thác bến xe từ chối phục vụ, thanh lý hợp đồng đối với đơn vị vận tải vi phạm các quy định.

Còn đối với các đơn vị đưa đón học sinh, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy phép kinh doanh vận tải; sử dụng lái xe, người quản lý để tham gia kinh doanh vận tải; quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón trẻ em mầm non, học sinh.

Ngoài ra, hướng dẫn cho lái xe và người quản lý trẻ em mầm non, học sinh nắm vững và thực hiện đúng quy trình; nơi đỗ xe; bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; lý lịch phương tiện, lý lịch hành nghề của lái xe; hợp đồng vận tải...

Qua công tác kiểm tra, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải sẽ kiến nghị lãnh đạo trường học không ký hợp đồng vận chuyển đối với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện; chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với đơn vị vận tải có phương tiện, người lái xe ô tô không đủ điều kiện theo quy định...

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng sẽ rà soát, kiểm tra tại các bãi đỗ xe, khu vực văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn quản lý; không sử dụng địa điểm văn phòng làm nơi tập kết hàng hóa, đón, trả khách sai quy định, không bán vé, không nhận đặt chỗ cho hành khách dưới mọi hình thức...