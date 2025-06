Thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tính đến hết tháng 5/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn TP Móng Cái đạt 2.280 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt hơn 1.059.000 tấn, tăng 39%.

Trong đó, tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 667.332 tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2024, bình quân 4.509 tấn/ngày.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Móng Cái đạt 2.280 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2025. Ảnh: QMG

Còn tại lối mở Km 3+4 Hải Yên, hàng hóa xuất khẩu đạt 300.485 tấn, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2024. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm hoa quả, thủy hải sản đông lạnh, bột sắn, hạt khô và hàng hóa khác, tôm, cua, cá sống. Hàng hóa nhập khẩu qua lối mở này đạt 11.231 tấn hàng tạp, hàng vải may mặc, tăng 11% so cùng kỳ năm 2024.

Cùng với sự phục hồi và mở rộng của thương mại biên giới, số thu ngân sách nhà nước qua địa bàn TP Móng Cái đạt hơn 1.035 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2024. Số lượng doanh nghiệp mới tham gia làm thủ tục xuất nhập khẩu đạt 452 doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong ngày 30/5 vừa qua, lô hàng sầu riêng đông lạnh đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc qua lối thông quan cửa khẩu cầu Bắc Luân II.

Lô hàng sầu riêng đông lạnh 22 tấn này của Công ty TNHH xuất khẩu và Thương mại Vina M & B (Hà Nội). Đối tác nhập khẩu lô hàng này là Công ty Shanghai Xinronghe International Trade có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc).

22 tấn sầu riêng đông lạnh được kiểm soát nghiêm ngặt từ nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra từng lô thành phẩm, đảm bảo đáp ứng điều kiện nghị định thư đã ký kết.

Đây là lô hàng đông lạnh đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc sau khi Việt Nam và Trung Quốc ký nghị định thư xuất nhập khẩu vào tháng 8/2024.