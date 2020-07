Kinh doanh khách sạn vẫn chưa hết khó

Với tỷ lệ trống phòng khách sạn gần 80%, phân khúc này được Savills dự báo tiếp tục khó khăn và cần nhiều thời gian để phục hồi.

Hà NộiVới tỷ lệ trống phòng khách sạn gần 80%, phân khúc này được Savills dự báo tiếp tục khó khăn và cần nhiều thời gian để phục hồi.

Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội vừa được Savills công bố cho thấy, tình hình kinh doanh khách sạn tại Thủ đô vẫn chưa qua thời kỳ khó khăn vì Covid-19.

Thống kê của Savils trong nửa đầu năm nay, nguồn cung phòng khách sạn tại Hà Nội ổn định, nhưng công suất phòng giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 21%. Giá phòng theo đó cũng sụt 24% so với 2019, và 14% so với quý trước, còn bình quân 85 USD (khoảng 2 triệu đồng) một phòng một đêm.

Công suất khai thác và giá thuê mỗi đêm khách sạn ở Hà Nội đã giảm thấp nhất từ năm 2016. Cách ly xã hội cùng với việc đóng cửa du lịch quốc tế đã ảnh hưởng mạnh tới hoạt động thị trường khách sạn trong quý II. Du khách tới Hà Nội nửa đầu năm nay giảm hơn 65%, xuống còn 4,93 triệu lượt, trong đó 987.000 lượt khách quốc tế và hơn 3,9 triệu lượt khách nội địa. Riêng quý II, khách du lịch tới Hà Nội giảm 84%, xuống còn 1,08 triệu lượt.

Các nước đóng cửa vì Covid-19 nên khách du lịch tới Hà Nội chủ yếu là khách nội địa, công tác. Sự thiếu vắng khách du lịch dẫn tới hàng loạt điểm tham quan, khách sạn phải đóng cửa trong tháng 4, doanh thu phòng trung bình khu vực trung tâm giảm 71% theo quý và 84% theo năm. Hai khách sạn 4 sao, 8 khách sạn 3 sao ở khu vực trung tâm vẫn tiếp tục đóng cửa.

"Nhiều chủ khách sạn ở khu vực quận trung tâm như Hoàn Kiếm cho biết vẫn cân nhắc thời điểm mở cửa trở lại vì tình hình kinh doanh èo uột, khách du lịch ít", bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc bộ phận Tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội cho biết.

Nhiều khách sạn ở khu vực phố cổ Hà Nội vẫn thưa vắng khách sau dịch. Ảnh: Anh Tú.

Savills dự báo, với tỷ lệ trống phòng khách sạn ở Hà Nội tương đối lớn, gần 80%, phân khúc này vẫn tiếp tục khó khăn và cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau dịch bệnh.

Hai khách sạn 5 sao, một khách sạn 4 sao và 3 sao cung cấp hơn 800 phòng dự kiến đi vào hoạt động nửa cuối năm sẽ tạo thêm áp lực cho thị trường khách sạn Thủ đô.

Nhưng ở góc độ tích cực, chuyên gia Savills cho rằng, lượt tìm kiếm các chuyến bay nội địa trong quý II tăng tới 85% sẽ giúp các khách sạn 4-5 sao được hưởng lợi nhờ các chương trình quảng bá, ưu đãi nhằm kích cầu du lịch nội địa.

"Hiệu suất khai thác thị trường khách sạn ở Hà Nội đạt thấp nhất trong quý II do lệnh cách ly xã hội trong tháng 4 và sụt giảm khách du lịch. Tuy nhiên, tín hiệu phục hồi bắt đầu nhen nhóm khi khách nội địa đi du lịch trở lại", ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhận xét.