Dự báo giao dịch bất động sản thổ cư tăng mạnh tại ngoại thành Hà Nội

Theo báo cáo tổng quan của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount, năm 2024, toàn thị trường ghi nhận khoảng 42.000 giao dịch. Giao dịch tăng mạnh trong quý II, sau đó có xu hướng giảm dần và giữ ở mức ổn định vào cuối năm.

Khu vực phía Đông Hà Nội đạt 2.900 giao dịch, tăng 54% so với quý I/2024, trong đó sự tăng trưởng chủ yếu ghi nhận tại huyện Gia Lâm. Tại đây, đóng góp 60% mức tăng trưởng tại khu vực phía Đông, đạt 1.200 giao dịch trong quý IV/2024 (gấp 2,2 lần so với quý I/2024).

Các chuyên gia của One Housing nhận định, xu hướng tăng trưởng tại Gia Lâm chủ yếu nhờ cơ sở hạ tầng đồng bộ và chủ trương lên quận. Đơn giá đất trung bình quý IV/2024 ghi nhận tăng 33% so với quý I/2024.

Trong khi đó quận Long Biên chiếm phần lớn với 60% lượng giao dịch, tăng 28% so với quý I/2024, nhờ các phường có hạ tầng phát triển và các phường xa trung, nơi giá chào bán vẫn thấp hơn mặt bằng quận. Về đơn giá đất trung bình quý IV/2024, quận Long Biên ghi nhận tăng 33% so với quý I/2024.

Khu vực phía Tây Hà Nội đạt 3.500 giao dịch trong quý IV/2024, giảm 11% so với quý I, sự suy giảm chủ yếu đến từ quận Hà Đông. Cụ thể, quận Hà Đông chiếm 50% tổng giao dịch trong quý tại khu vực này, giảm 23% so với quý I/2024, đặc biệt tại các phường vùng ven như phường Yên Nghĩa và Phú Lương, nơi giá chào bán tăng cao khiến khu vực này hạ nhiệt. Dù vậy, đơn giá đất trung bình tại Hà Đông vẫn tăng 17% so với quý I/2024.

Các quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm duy trì giao dịch ổn định trong cả năm, mỗi quận chiếm khoảng 19% lượng giao dịch phía Tây Hà Nội. Đáng chú ý, quận Bắc Từ Liêm ghi nhận mức tăng đơn giá đất cao nhất khu vực, đạt 39% nhờ hạ tầng phát triển mạnh mẽ.

Quận Cầu Giấy chỉ chiếm 4% lượng giao dịch nhưng có mức tăng trưởng ấn tượng, với giao dịch tăng 25% và đơn giá đất trung bình tăng 29%, tương đương quận Nam Từ Liêm.

Tại khu vực phía Nam và khu vực nội thành ghi nhận lượng giao dịch quý IV/2024 tăng lần lượt 17% và 19% so với quý I/2024, đều có xu hướng tăng trưởng nhẹ so với quý trước. Khu vực trung tâm đạt 170 giao dịch trong quý I/2024 (chỉ chiếm 2% thị trường), tăng 81% so với quý I/2024.

Bất động sản chung cư "giữ nhiệt" cho thị trường Hà Nội

Toàn thị trường nhà ở Hà Nội trong năm 2024 có hơn 119.000 giao dịch. Trong đó, căn hộ chung cư dẫn đầu về lượng giao dịch bất động sản tại Hà Nội, bao gồm các giao dịch sơ cấp và chuyển nhượng, với gần 67.000 căn (chiếm 57%). Tiếp theo là nhà phố thổ cư (35%) và dự án thấp tầng (6%).

Trong quý IV/2024, thị trường căn hộ sơ cấp tiếp tục tăng mạnh, trong khi căn hộ chuyển nhượng và thổ cư hạ nhiệt cuối năm.

Giá bán sơ cấp căn hộ mở mới trong quý IV/2024 tại Hà Nội tiếp tục tăng lên mức 76,7 triệu đồng/m2, tăng 54% so với cùng kỳ 2023. Năm 2024 được xem là năm tăng giá “đột biến” của thị trường căn hộ Hà Nội, bởi giai đoạn từ 2021 - 2023, thị trường chỉ tăng trung bình 14,8% mỗi năm.

Dù giá neo cao, lượng tiêu thụ căn hộ sơ cấp toàn Hà Nội tiếp tục có quý thứ 8 tăng trưởng liên tiếp, đạt 11.200 căn trong quý IV/2024 và cả năm 2024 đạt 33.900 căn. Trong đó, sự dịch chuyển rõ rệt từ khu vực phía Tây sang “bên kia sông Hồng”.

Cụ thể, từ quý II/2021 đến quý III/2024, lượng tiêu thụ phía Tây Hà Nội chiếm phần lớn số bán toàn thành phố. Tuy nhiên đến quý IV/2024, giao dịch sơ cấp có sự dịch chuyển khi khu phía Đông chiếm đa số nguồn cung (55%) cũng như lượng tiêu thụ toàn thị trường (50%).

Trong quý IV/2024, lượng tiêu thụ khu Đông Hà Nội và Văn Giang (Hưng Yên) đạt khoảng 5.500 căn, nhờ việc ra mắt liên tục nhiều dự án mới tại Vinhomes Ocean Park 1. Các dự án này thu hút được người mua nhờ được quy hoạch bài bản, đầy đủ tiện ích sống cao cấp và có đơn giá (khoảng 68,9 triệu đồng/m2) thấp hơn đáng kể so với trung bình toàn thị trường (khoảng 76,7 triệu đồng/m2).

Khu vực phía Bắc có tỷ lệ hấp thụ ấn tượng trong quý IV đạt khoảng 3.200 căn nhờ 2 dự án cao tầng hạng sang ra mắt tại Vinhomes Global Gate, gấp đôi khu phía Tây (1.600 căn), do đã hết nguồn cung tại Vinhomes Smart City.