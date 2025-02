Giá chung cư bán dưới 2 tỷ đồng chỉ chiếm 1% tổng lượng giao dịch tại Hà Nội

Theo báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội năm 2024 và triển vọng năm 2025 được Savills Việt Nam công bố ngày 13/2, căn hộ ghi nhận lượng mở bán cao nhất từ 2020.

Nguồn cung mới trong quý IV/2024 đạt 12.972 căn, tăng mạnh 146% theo so với quý III/2024 và tăng 351% so với cùng kỳ năm 2023. Nguồn cung sơ cấp đạt 16.629 căn, tăng 58% so với quý trước và tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023. Trong năm 2024, tổng nguồn cung mới đạt 24.996 căn, cao nhất trong 5 năm vừa qua.

Tình hình bán hàng tại Hà nội trong quý IV/2024 sôi nổi với 13.401 căn bán được, tăng 96% so với quý III/2024 và tăng rất mạnh lên tới 340% so với năm 2023. Nguồn cung mới chiếm 83% số lượng căn bán được và đạt tỷ lệ hấp thụ 85% nhờ có pháp lý rõ ràng và chủ đầu tư uy tín. Giá chào bán sơ cấp đạt 75 triệu đồng/m2, tăng 9% so với quý trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội của Savills với phân khúc căn hộ

Báo cáo Savills cũng cho biết trong năm 2024, phân khúc giá phổ biến là căn hộ có giá trên 4 tỷ đồng, chiếm 59% tổng số lượng căn bán được, tăng đáng kể từ mức 2% trong năm 2020. Các căn hộ có giá từ 2 - 4 tỷ đồng chiếm 40%, trong khi chỉ có 1% căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng.

Đối với thị trường thứ cấp, ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ đặc biệt là các dự án gần các nhà ga của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, nơi giá thứ cấp tăng 24% so với quý III/2024, cao hơn mức trung bình của thị trường 4%.

Kể từ năm 2020, giá bán thứ cấp trung bình tăng 22% mỗi năm, hạng C ghi nhận mức tăng cao nhất đạt 26%/năm, tiếp theo là hạng B với 20% và hạng A với 19%.

Bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội, cho biết, tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại thị trường Hà Nội đang được cải thiện. Tuy nhiên, giá bán vẫn ở mức cao, phản ánh nhu cầu của thị trường vẫn lớn.

"Nhu cầu nhà ở chủ yếu được thúc đẩy bởi người mua trong nước, với nhu cầu dài hạn được hỗ trợ bởi tỷ lệ nhập cư ròng dương và quá trình đô thị hóa. Nguồn cung nhà ở Hà Nội năm 2024 tăng cao nhất trong vòng 5 năm nhưng vẫn chưa đủ so với nhu cầu thị trường", bà Hằng chia sẻ.

Nguồn cung sẽ tăng mạnh trong năm 2025, chủ yếu là phân khúc cao cấp và hạng sang

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản cho thấy, hiện nguồn cung nhà ở tại Hà Nội không còn khan hiếm như thời điểm đầu năm 2024 nhưng giá chung cư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Năm 2025, với hàng loạt dự án mở bán, nhiều chuyên gia dự báo, thị trường bất động sản Hà Nội được đánh giá sẽ tiếp tục sôi động.

Đơn cử tại quận Tây Hồ, dự án Noble Crystal tọa lạc tại khu đô thị Ciputra có quy mô 60 căn biệt thự liền kề, 955 căn hộ tại 5 tòa tháp cao 40 tầng. Đáng chú ý, dự kiến giá bán căn hộ 150 - 270 triệu đồng/m2, bàn giao vào năm 2026.

Dự án Noble Crystal dự kiến mở bán chung cư cao cấp có giá cao nhất 270 triệu đồng/m2. Ảnh: Hạnh Phúc

Cũng thuộc khu vực Tây Hồ Tây Hà Nội, dự án Endless Skyline West Lake trên mặt đường Võ Chí Công do Công ty Cổ phần Nam Hưng làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án được thiết kế 27 tầng nổi và 4 tầng hầm với 150 căn hộ. Giá bán căn hộ dự kiến khoảng 115 triệu đồng/m2, bàn giao vào quý II/2025.

Tại khu vực trung tâm Hà Nội, dự án The Nelson Private Residence (The Nelson) có vị trí tại phường Thành Công, quận Ba Đình sẽ cung cấp ra thị trường 175 căn hộ. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn HD Mon, đơn vị phát triển là Tập đoàn Indochina Capital. Dự án có giá khởi điểm từ 135 triệu đồng/m2, dự kiến mở bán đầu năm 2025 và bàn giao vào quý IV/2025.



Theo Savills, triển vọng trong năm 2025, nguồn cung mới dự kiến gồm 25.200 căn hộ. Hạng B tiếp tục dẫn đầu, chiếm 88% nguồn cung tương lai, các dự án đại đô thị sẽ chiếm 70% thị phần. Từ năm 2026 trở đi, khoảng 70.000 căn hộ từ 91 dự án sẽ được mở bán. Trong đó, các quận, huyện như: Đông Anh, Hoài Đức và Hoàng Mai dự kiến sẽ đóng góp 52% tổng nguồn cung.

Nhu cầu nhà ở chủ yếu được thúc đẩy bởi người mua trong nước, với nhu cầu dài hạn được hỗ trợ bởi tỷ lệ nhập cư ròng dương và quá trình đô thị hóa. Bên cạnh đó, theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030, dân số thường trú khoảng 11 triệu người, tăng so với mức hiện tại 9 triệu người, ngoài ra dân số vãng lai là 1,5 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 70% vào năm 2030, tăng từ mức hiện tại là 49%.