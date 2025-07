Kinh tế Thái Lan trước xung đột Thái Lan – Campuchia: Xuất khẩu tăng mạnh, du lịch gặp khó

Xuất khẩu tăng 16% khi lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ tăng vọt 42%

Tháng 6 năm 2025, Thái Lan ghi nhận kim ngạch khẩu hàng hóa tăng 15,5% do các bên tranh thủ xuất những lô hàng cuối cùng đến Mỹ trong thời gian hoãn thuế của Tổng thống Trump. Xuất khẩu hàng Thái Lan sang Mỹ trong tháng 6 đã tăng 41,9% trong khi tháng 5 tăng 35,1%.Tính theo đồng Baht, xuất khẩu tăng nhẹ hơn +5,1% (so với tháng 5 ghi nhận tăng 6,8%). Tháng 6, tăng trưởng nhập khẩu chậm lại còn 13,1% (so với tháng 5 ghi nhận tăng 18,1%) do dòng nguyên liệu thô và hàng hóa trung gian giảm tốc. Tuy nhiên, nhập khẩu hàng hóa vốn tiếp tục tăng mạnh (+38,2%), cho thấy sự tiếp tục dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Xuất khẩu hàng điện tử và trang sức tăng trưởng vượt trội, xuất khẩu chậm lại trong nửa cuối năm Hàng điện tử (+33,5%) do các miễn trừ thuế quan theo sản phẩm cụ thể của Hoa Kỳ đã thúc đẩy hoạt động tích trữ hàng tiêu dùng.

Là một trong những trung tâm giao dịch vàng lớn của châu Á, xuất khẩu hàng trang sức Thái Lan đã tăng trưởng đáng kể, trung bình +84,5% trong ba quý gần nhất và tăng +52,9% trong tháng 6. Nhu cầu kim loại quý tiếp tục tăng trên toàn cầu sẽ hỗ trợ phần nào cho xuất khẩu của Thái Lan. Tuy nhiên, xuất khẩu hàng hóa sản xuất còn lại có thể sẽ giảm trong nửa cuối năm 2025, do tình trạng tích trữ hàng tồn kho, đặc biệt là khi lượng hàng điện tử bán buôn dự trữ tăng cao.

Dự báo cán cân tài khoản vãng lai Thái Lan 2025 sẽ thâm hụt 3,1 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa vẫn thặng dư 1,1 tỷ USD trong tháng 6, nhưng tính theo quý, Thái Lan thâm hụt 1,1 tỷ USD trong Quý II/2025 do thâm hụt mạnh trong tháng 4.

Do đó, với sự sụt giảm trong xuất khẩu dịch vụ du lịch, cán cân tài khoản vãng lai có thể đã thâm hụt -3,4% GDP trong Quý 2, mức thâm hụt quý đầu tiên trong hai năm.

Cán cân dịch vụ đã thâm hụt 3,7 tỷ USD trong tháng 4 và tháng 5 so với mức thặng dư 2,9 tỷ USD trong Quý 1/2025. Tài khoản vãng lai đã thâm hụt 1,8 tỷ USD trong tháng 4-5 so với mức thặng dư 11 tỷ đô la Mỹ (7,9% GDP) trong Quý 1/2025. Vì vậy, các nhà nghiên cứu của Maybank dự kiến cán cân tài khoản vãng lai của Thái Lan sẽ thâm hụt 3,1 tỷ USD, tương đương 0,5% GDP vào năm 2025, trong khi năm 2024 thặng dư 11,6 tỷ USD (2,3% GDP).

Kinh tế Thái Lan trước xung đột Thái Lan – Campuchia: Du lịch Thái Lan suy thoái trầm trọng

Dữ liệu kinh tế của Thái Lan cho thấy, du lịch suy thoái trầm trọng hơn trong bối cảnh lo ngại toàn cầu gia tăng bao gồm nỗi lo ngại của người tiêu dùng, đồng Baht tăng giá. Lượng du khách đến Vương quốc Thái Lan đã giảm -5,9% tính đến thời điểm ngày 20 tháng 7. Có nhiều dấu hiệu cho thấy sự suy thoái đang ngày càng trầm trọng hơn.

Chỉ tính riêng trong tháng 6, lượng khách du lịch đã giảm -15,9% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu là Trung Quốc (-41,9%), Hàn Quốc (-25%), Trung Đông (-15,1%) và Malaysia (-5,9%).

Trong nửa đầu năm 2025, tổng lượng khách du lịch đạt 16,7 triệu. Maybank dự kiến lượng khách du lịch cả năm sẽ đạt 34 triệu (giảm 4% so với năm 2024), thấp hơn mục tiêu chính thức là 38 triệu vào năm 2025.

Kết quả kinh doanh ảm đạm này xuất phát từ sự kết hợp của đồng Baht mạnh lên, người tiêu dùng toàn cầu thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh kinh tế bất ổn và những lo ngại dai dẳng về an toàn của du khách Trung Quốc. Khảo sát Tâm lý Du khách Trung Quốc mới nhất do công ty tư vấn Dragon Trail thực hiện cho thấy Vương quốc này vẫn được phần lớn người dân đại lục đánh giá là "không an toàn".

Hạ dự báo tăng trưởng GDP, Thái Lan có thể phải nới sách tiền tệ

Hôm thứ Ba ngày 22/7/2025, Nội các đã xác nhận Chủ tịch Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ, ông Vitai Ratanakorn, là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) tiếp theo. Ông sẽ nhậm chức nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 1/10/2025. Ông Vitai dự kiến sẽ bám sát hơn vào mục tiêu lạm phát của Ngân hàng trung ương.

Với tăng trưởng GDP đang chậm lại và lạm phát chung dự kiến sẽ đạt trung bình +0,5% trong năm nay, thấp hơn mục tiêu 1-3% của BOT, Maybank hiện kỳ vọng BOT sẽ cắt giảm lãi suất chính sách hai lần (so với dự kiến trước đó là một lần cắt giảm) trong nửa cuối năm 2025 - mỗi lần 0,25 điểm cơ bản vào tháng 8 và tháng 10, xuống còn 1,25% vào cuối năm 2025.

Để thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng và đầu tư, Maybank cũng kỳ vọng các cơ quan Chính phủ Thái Lan sẽ phối hợp hành động để chuyển các khoản nợ xấu sang một "ngân hàng xấu" (một công ty quản lý tài sản) và tạo điều kiện cho tăng trưởng tín dụng một cách bền vững. Duy trì tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức +2,3%, năm 2026 thấp hơn ở mức +2%.

Tăng trưởng GDP Thái Lan đã chậm lại ở mức +2,8% trong Quý 2 (từ mức +3,1% trong Quý 1) do xuất khẩu trước bù đắp cho nhu cầu tư nhân yếu. Trong nửa cuối năm nay, việc bù đắp từ đợt tăng trưởng xuất khẩu trước đó, cũng như số lượng du lịch ảm đạm, có thể làm giảm tăng trưởng GDP xuống còn +1,7%.

Tùy thuộc vào việc Chính phủ đạt được một thỏa thuận thương mại đưa mức thuế quan của Hoa Kỳ ngang bằng với các nước láng giềng ASEAN (18 so với 20%), Maybank dự báo tăng trưởng xuất khẩu sẽ chậm lại từ +11% trong năm nay xuống +4% vào năm 2026.

Tăng trưởng GDP sẽ tăng nhẹ từ mức dưới 2% trong nửa cuối năm 2025 lên +2,0% vào năm 2026, khi đầu tư tư nhân dần quay trở lại tăng trưởng. Mức 2% là mức giảm so với dự báo tăng trưởng trước đó của Maybank là +2,6% vào năm 2026.