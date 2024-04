KQKD quý I/2024: Habeco lỗ gần 21 tỷ đồng

Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Habeco báo lỗ sau thuế gần 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 lỗ 3,7 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco; HoSE: BHN) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 1.319,7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 12% lên 1.041 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 16% còn 37,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm gần nửa còn 1,2 tỷ đồng và gần như toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng 13% lên 230,6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 85,3 tỷ đồng lên 92,3 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, trong kỳ vừa rồi, chi phí cho nhân viên để quản lý doanh nghiệp đã tăng gần 10% lên 40 tỷ đồng, chi phí cho nhân viên bán hàng tăng 20% lên 34 tỷ đồng và chi phí quảng cáo khuyến mại hỗ trợ tăng 41% lên 105 tỷ đồng.

Kết quả, Habeco báo lỗ trước thuế 12,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, Habeco vẫn lãi hơn 5 tỷ đồng. Sau thuế, Habeco lỗ gần 21 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2023 lỗ 3,7 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, Habeco cho biết, nguyên nhân do mặt bằng lãi suất huy động giảm, làm cho doanh thu hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ. Thứ hai, nguyên nhân khác dẫn đến lợi nhuận giảm là do Habeco gia tăng đầu tư cho công tác thị trường.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của Habeco.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Habeco ở mức 6.552,7 tỷ đồng, giảm 8% so với số đầu năm. Trữ tiền ghi nhận 3.476,4 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 10% còn 646,6 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Habeco giảm 31% còn 1.267,5 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 73,3 tỷ đồng, giảm 68% so với đầu năm.

Trong năm 2024, Habeco đặt mục tiêu doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính 6.543,3 tỷ đồng, lãi trước thuế 248,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và bằng 58% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Habeco còn cách mục tiêu rất xa.

Năm 2024, HĐQT Habeco đánh giá vấn đề sức mua yếu và những ảnh hưởng tiêu cực từ sự hồi phục chậm của nền kinh tế vẫn ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp bán lẻ. Bên cạnh đó, rủi ro lạm phát, chi phí vận hành cao, lượng bán hàng tồn kho lớn sẽ tiếp tục là những áp lực đối với các doanh nghiệp nói chung và Habeco nói riêng.