KQKD quý I/2024: Bị trả lại hơn 140 tỷ đồng sản phẩm bất động sản, LDG báo lỗ 125 tỷ đồng

CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 10.315,5 tỷ đồng, tăng vọt so với cùng kỳ năm 2023 là 709,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quý I năm nay, LDG bị trả lại là hơn 140 tỷ đồng hàng bán, dẫn đến doanh thu thuần bán hàng âm hơn 130,2 tỷ đồng. Kết quả, LDG lỗ gộp 69 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của LDG.

Doanh thu tài chính kỳ này giảm tới 95% từ 26,3 tỷ đồng (quý I/2023) xuống còn 1,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm nhẹ còn 45 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 64% còn 1,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 53% còn 9,4 tỷ đồng.

Kết quả quý I/2024, LDG báo lỗ trước thuế 125,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 72,7 tỷ đồng, dẫn đến lỗ lũy kế 7 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của LDG ở mức 7.200 tỷ đồng, giảm 68 tỷ so với hồi đầu năm. Tiền mặt tăng gấp khoảng 2 lần nhưng chỉ vỏn vẹn gần 7 tỷ đồng. Hàng tồn kho của LDG ghi nhận gàn 1.000 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của LDG là 4.608 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay là 1.329 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 2.592 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc LDG bị bắt

Ngày 11/4, liên quan đến sai phạm để xảy ra tại dự án xây lụi hơn 500 căn nhà dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Quốc Vy Liêm, 45 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc LDG

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, bị can Liêm đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho Công ty LDG. Hành vi của Nguyễn Quốc Vy Liêm đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa dối khách hàng. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cũng liên quan đến sai phạm của LDG, trước đó, ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về "Tội lừa dối khách hàng".

Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT Đầu tư LDG sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT với ông Nguyễn Khánh Hưng do ông Hưng không đủ điều kiện là thành viên HĐQT theo quy định.

Đồng thời, Đại hội sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT mới để đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT (sau khi miễn nhiệm ông Hưng, HĐQT còn 3/4 thành viên). Tuy nhiên, tài liệu Đại hội chưa công bố danh sách ứng cử viên được đề

Tuy nhiên, ngày 26/4, LDG đã không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 1 do tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 9,43% tại thời điểm khai mạc.