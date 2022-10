Kỳ thứ 3 liên tiếp, Thủy điện Thác Mơ (TMP) báo lãi tăng vọt

Thủy điện Thác Mơ (TMP) vừa công bố BCTC quý III/2022 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều tăng lần lượt 65% và 105% so với cùng kỳ.

Theo BCTC hợp nhất quý III/2022, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HoSE: TMP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 333 tỷ đồng, tăng 65% so với so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp cải thiện rõ tăng 95% so với cùng kỳ năm trước, lên 238 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của TMP tăng 1088% so với cùng kỳ lên hơn 12 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản lãi cho vay, ngân hàng tăng lãi tiền gửi và các khoản thu lãi từ kinh doanh đầu tư chứng khoán. Trong khi đó, chi phí tài chính vẫn duy trì như cũ ở mức 8,8 tỷ đồng. Các khoản mục chi phí khác cũng tăng so với cùng kỳ, cụ thể là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 181% lên hơn 25 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ lãi 177 tỷ đồng trong quý III, tăng 105% so với cùng kỳ và cũng là quý 3 liên tiếp tăng trưởng mạnh.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) vừa công bố BCTC quý III/2022

TMP đã giải trình về lý do lợi nhuận sau thuế quý này tăng trưởng như sau:

Doanh thu bán điện - Thủy điện trong kỳ tăng, do sản lượng điện sản xuất trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm 2021 (quý 3/2022: 296 triệu kWh, quý III/2021: 212 triệu kWh).

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng so với cùng kỳ năm 2021 do thu cổ tức năm 2021 của các Công ty TMP góp vốn (quý III/2022: 27,025 tỷ đồng, quý 3/2021: 2,502 tỷ đồng). .

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TMP ghi nhận doanh thu đạt 801 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 437 tỷ đồng, lần lượt tăng 57% và 81% so với cùng kỳ. Năm 2022, công ty lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 572,84 tỷ đồng . Như vậy, sau 9 tháng, TMP đã thực hiện vượt chỉ tiêu doanh thu năm là 140%.

Bên cạnh đó, tính đến cuối quý III, tổng tài sản của TMP tăng 229 tỷ đồng, tương ứng 12% so với đầu năm lên mức 2.219 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là khoản cho vay khách hàng hơn 246 tỷ đồng tăng 23%so với đầu năm. Mặt khác, vay nợ TMP cũng tăng nhiều hơn chủ yếu là do các khoản vay ngắn hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu TMP tăng 3,2% lên 50.000 đồng/cp.