Kỳ vọng vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, FECON đặt mục tiêu lợi nhuận "khủng"

Đến dự đại hội có 88 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng nắm giữ 87,11 triệu cổ phần, chiếm 55,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đại hội đủ điều kiện.

Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2025, FECON đạt doanh thu hợp nhất 5.000 tỷ đồng, tăng 48% so với thực hiện năm 2024, đây cũng là mục tiêu doanh thu cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của FECON; lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, gấp 6 lần so với thực hiện năm trước. Cùng đó, FECON thông qua báo cáo tài chính năm 2024.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, FECON không chia cổ tức cho năm 2024, toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty mẹ, sau khi trích 10% vào quỹ khen thưởng phúc lợi, sẽ được giữ lại, phần thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cũng không thực hiện do công ty chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Trong năm 2024, FECON đạt doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt 3.375 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 30 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch năm, tăng trưởng trên 150% so với cùng kỳ, con số này cho thấy hiệu quả nhất định từ việc tinh gọn bộ máy, kiểm soát chi phí và cải thiện vận hành. Tổng tài sản hợp nhất tính đến cuối năm 2024 của FECON đạt 9.706 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023.

Năm 2024, FECON đã và đang tham gia nhiều dự án trọng điểm: tuyến Metro số 3 (Nhổn – Ga Hà Nội), sân bay Long Thành, Cảng biển Quốc tế Lạch Huyện bến 5,6, Cảng Mỹ Thủy, Cảng Baria Serece, đường nối cao tốc Vũng Tàu, các dự án xây dựng trụ sở một số cơ quan thuộc Bộ Công An, cùng các khu công nghiệp và khu đô thị khác như Khu công nghiệp Đồng Văn 3, cụm công nghiệp Đoan Bái Danh Thắng, Khu đô thị Nam Thái, Khu đô thị Hà Khánh…

FECON đặt mục tiêu tham gia vào các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia và các dự án năng lượng trọng điểm Quốc gia, FECON cũng vừa ký kết hợp tác chiến lược với Power China – Tập đoàn hạ tầng tại Trung Quốc.

Lý giải về mục tiêu này, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch FECON cho biết, kế hoạch được xây dựng dựa trên các dự án trọng điểm. Hiên nay, FECON đang triển khai Khu đô thị Square City (Phố Yên) với tổng vốn đầu tư 3.064 tỷ đồng, dự kiến kinh doanh trong năm nay.

Cùng đó là các dự án khác như cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái, KCN Hòa Yên, điện gió QVST 30MW, BOT tuyến tránh Phủ Lý và khu du lịch sinh thái Cao Bằng (đạt 97,2%, đang tìm nhà đầu tư chuyển nhượng) cũng đang được xúc tiến.

Ngoài ra, FECON đẩy mạnh dự án khu đô thị 218 ha tại Hưng Yên, cùng danh mục bất động sản đô thị và công nghiệp tổng quy mô 340 ha.

FECON cũng nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo công suất 730 MW và tham gia các dự án hạ tầng giao thông đô thị tại Hà Nội, TP.HCM, cùng các dự án đường sắt, cảng ngầm theo mô hình TOD để khai thác lợi thế quỹ đất.

Đồng thời, công ty mở rộng đầu tư vào công trình ngầm, hạ tầng giao thông trọng điểm và khu đô thị vệ tinh.

Hoạt động tài chính được cải thiện nhờ hoàn tất phát hành 120 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong năm qua, hỗ trợ dòng vốn vận hành.