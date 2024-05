Lãi quý I đạt đỉnh, Pin Hà Nội (PHN) chuẩn bị chi hơn 36 tỷ đồng trả cổ tức

Công ty cổ phần Pin Hà Nội (HNX: PHN) vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Pin Hà Nội vừa ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2024 với mức lãi "đu đỉnh".

Cụ thể, ngày 23/5 tới đây Pin Hà Nội sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng). Trong đó, 20% là tỷ lệ trả cổ tức 2023 và 30% là tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2024.

Như vậy, với hơn 7,25 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Pin Hà Nội sẽ chi khoảng 36 tỷ đồng để thực hiện 2 phương án cổ tức trên. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 3/6.

Tính đến cuối quý I, GP Batteries International Limited đang là cổ đông lớn nhất nắm 49% vốn, công ty này dự kiến sẽ thu về khoảng 17 tỷ đồng sau thương vụ này.

Trước đó, vào hồi đầu tháng 11/2023, Pin Hà Nội đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 30%. Sau khi thực hiện chi trả thành công đợt 2 này, tổng mức chia cổ tức năm 2023 của PHN là 50% bằng tiền, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Cuối tháng 4 vừa qua, ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 dự kiến duy trì mức 50%. Đây cũng là mức lợi nhuận hàng quý cao nhất của PHN kể từ khi niêm yết vào tháng 3/2019. Như vậy, sau đợt tạm ứng trên, Công ty còn ít nhất 1 lần thực hiện chi trả nữa với tỷ lệ 20% còn lại.

Pin Hà Nội báo lãi quý I đạt đỉnh

Trong quý I/2024, Pin Hà Nội ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 126,1 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng từ 24,6 tỷ lên 35,5 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý cải thiện từ 21,4% lên 28,2%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tưng từ 606 tỷ lên hơn 736,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính được tiết giảm mạnh tới 1 nửa (từ hơn 2,2 tỷ xuống còn 1,1 tỷ đồng). Chi phí bán hàng tăng nhẹ từ 2,9 tỷ lên hơn 3,1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 4,5 tỷ lên hơn 5,1 tỷ đồng.

Kết quả, Pin Hà Nội báo lãi trước và sau thuế đạt lần lượt gần 27 tỷ và hơn 21,5 tỷ đồng; đều tăng hơn 74% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng được ghi nhận là mức lãi cao nhất các quý kể từ khi Công ty niêm yết tới nay.

Theo biên bản giải trình, ban lãnh đạo Pin Hà Nội cho biết: nguyên nhân chính giúp lợi nhuận trong quý này tăng là do sản lượng tiêu thụ quý I tăng 14% so với cùng kỳ và giá kẽm nguyên liệu lại giảm từ 15-20% so với quý I/2023.

Cũng trong ĐHĐCĐ, đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu đạt 483,58 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60,5 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Pin Hà Nội đã thực hiện 26,6% mục tiêu doanh thu và 44,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/5, giá cổ phiếu PHN hiện đang đứng ở mức tham chiếu 57.300 đồng/cổ phiếu.