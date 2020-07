Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020 qua địa bàn Lạng Sơn suy giảm mạnh, ước đạt 1.320 triệu USD, chỉ bằng 24% kế hoạch, giảm 47,6% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, xuất khẩu đạt 640 triệu USD, bằng 20% kế hoạch, giảm 52,9% so với cùng kỳ 2019; nhập khẩu đạt 680 triệu USD, bằng 30% kế hoạch, giảm 28,4% so với cùng kỳ 2019; hàng hóa của tỉnh Lạng Sơn xuất khẩu ước đạt 42 triệu USD, bằng 28% kế hoạch, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm 2019.