Lãnh đạo Tập đoàn Charoen Pokphand (Thái Lan) dự báo sản lượng tôm toàn cầu năm 2024 giảm

Còn bốn tháng nữa là hết năm, Robins McIntosh, Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Charoen Pokphand của Thái Lan nhận định, sản lượng từ Trung Quốc, Ecuador và Ấn Độ đều sẽ giảm trong năm nay, khiến sản lượng toàn cầu giảm khoảng 260.000 tấn.

Nguồn tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tại Hội nghị thị trường hải sản toàn cầu được tổ chức tại Hoa Kỳ vào tháng 1, McIntosh nhận định tổng sản lượng sẽ giảm vào năm 2024 xuống còn 5,1 triệu tấn.

Triển vọng cho năm 2025 khó dự đoán hơn, khi ngành này đang ở "ngã ba đường" và ông không có cảm nhận tốt về năm 2025, McIntosh cho biết.

Với việc sản lượng thu hẹp, có thể hợp lý khi cho rằng giá tại trang trại sẽ bắt đầu tăng, một xu hướng đã thấy đối với tôm thẻ chân trắng ở Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

McIntosh nhấn mạnh rằng giá tại trang trại rất khác so với giá xuất khẩu, vốn có liên quan đến sự phát triển kinh tế ở Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ.

Lượng tiêu thụ tôm đã bắt đầu tăng ở Châu Âu với số lượng nhập khẩu khả quan, giá NK của Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu tăng, NK của Mỹ tăng nhẹ, ông dự đoán.

Dữ liệu cho thấy, xuất khẩu tôm tính đến hết tháng 8 đạt gần 2,4 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tôm chân trắng đạt khoảng 1,75 tỷ USD, tăng 8%, xuất khẩu tôm sú vẫn thấp hơn 7% so với cùng kỳ, đạt gần 290 triệu USD. Riêng tôm hùm vẫn giữ đà tăng trưởng tốt trong tháng 8, do vậy kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm cao hơn 140% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài những thách thức là thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá, thì xuất khẩu tôm đang có chiều hướng tích cực, mức tăng trưởng trong những tháng gần đây đều ổn định. Sau triển lãm thủy sản Vietfish tháng 8 vừa qua, xuất khẩu có thể có tín hiệu tốt hơn.

Hơn nữa, dự báo sản lượng tôm toàn cầu năm 2024 giảm cũng sẽ tác động tăng giá tôm. Dự đoán sản lượng từ Trung Quốc, Ecuador và Ấn Độ đều sẽ giảm trong năm nay, khiến sản lượng toàn cầu giảm khoảng 260.000 tấn (tương đương giảm 5%) xuống còn 4,89 triệu tấn. Mức tiêu thụ tôm bắt đầu tăng ở châu Âu, thị trường Mỹ cũng đã hồi phục nhẹ, mặc dù giá tôm NK vào Trung Quốc vẫn thấp, nhưng đó cũng là những dấu hiệu khả quan cho thị trường tôm.