Lễ hội đường hoa xuân Hà Nội - Hành trình vàng son Tết Việt

Lễ hội Đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 "Hành trình Vàng son Tết Việt" sẽ mở cửa tự do từ 9h00- 21h00 hằng ngày từ 23/01/2022 đến 06/2/2022 tại Splendora, Bắc An Khánh. Du khách tham quan đường hoa cần tuân theo các hướng dẫn phòng chống dịch để du xuân, ngắm cảnh an toàn, cho một năm mới bình an.