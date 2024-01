Licogi 14 (L14) điều chỉnh giảm kế hoạch lãi ngay khi kết thúc năm tài chính 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 14 (HNX: L14) đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm giảm kế hoạch kinh doanh năm 2023 ngay sát ngày kết thúc năm tài chính 2023.

Cụ thể, khi chuẩn bị kết thúc năm tài chính 2023, Licogi 14 bất ngờ thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 khi giảm doanh giảm 20% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 39 tỷ đồng, về 156 tỷ đồng (kế hoạch đầu năm 195 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế giảm 20% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 5 tỷ đồng, về 20 tỷ đồng (đầu năm kế hoạch 25 tỷ đồng).

Trong đó, lý do việc điều chỉnh giảm cả doanh thu và lợi nhuận không được Công ty Licogi 14 đưa ra.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 điều chỉnh của L14

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 67,12 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 15,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 15,6 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã thực hiện 62,4% kế hoạch lãi (dự kiến lãi 25 tỷ đồng trước khi điều chỉnh), nhưng hoàn thành 78,1% so với kế hoạch sau điều chỉnh (lãi 20 tỷ đồng).

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Licogi 14cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tập trung giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương. Hoạt động đầu tư ngắn hạn trên thị trường chứng khoán cũng sẽ được cân nhắc nếu có thời điểm, thơi cơ tốt.

Ở một diễn biến khác, ngày 26/12, ông Phạm Gia Khánh - con trai của Chủ tịch HĐQT ông Phạm Gia Lý, thông báo đăng ký mua 50.000 cổ phiếu L14, dự kiến giao dịch từ 2/1 - 2/2/2024. Nếu thành công, con trai Chủ tịch sẽ tăng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0 lên 50.000 cổ phiếu, tương ứng 0,162% vốn điều lệ.

Xét theo giá giao dịch vào sáng ngày 3/1/2024, cổ phiếu L14 đang ở mức 44.500 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Phạm Gia Khánh cần chi ra khoảng hơn 2,2 tỷ đồng cho thương vụ này.

Ngoài ra, Licogi 14 thông báo vừa mới ký hợp đồng kinh tế với với Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 về thi công gói thầu số 21, đoạn tuyến từ Km48+680 – Km51+118.58 thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Theo thông tin được công bố, giá trị của hợp đồng trên 122 tỷ đồng.