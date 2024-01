Thực phẩm Sao Ta (FMC) ước lợi nhuận năm 2023 cán đích với 300 tỷ đồng

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) mới công bố sơ kết quả sản xuát kinh doanh với doanh số đạt 200,6 triệu USD và lợi nhuận đạt 300 tỷ đồng.

Năm 2023, tôm thành phẩm chế biến của FMC đạt 21.198 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ; nông sản chế biến đạt 1.569 tấn, giảm 20,8% so với cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm đạt 17.407 tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ; và sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm đạt 1.366 tấn, giảm 24,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2023, Thực phẩm Sao Ta đạt doanh số tiêu thụ với 200,6 triệu USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 100% so với kế hoạch doanh số 200 triệu USD.

Thực phẩm Sao Ta cho biết, nhìn chung năm 2023 có những khó khăn khá nặng nề, Công ty không thể tránh nhưng đã nỗ lực hạn chế tối đa mặt tiêu cực, tuy hoạt động có giảm về doanh số nhưng cơ bản do giá tiêu thụ trung bình giảm khoảng 10%.

Tuy tình hình nuôi tôm cả năm không tốt nhưng vùng nuôi của Công ty đã có kết quả khá khả quan, góp phần giảm giá thành sản phẩm cuối cùng, dẫn đến mức lợi nhuận khá ổn, sẽ đạt trên 300 tỷ đồng (không công bố trước thuế hay sau thuế).

Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT FMC cho biết, FMC cũng nhận định khó khăn đang diễn ra sẽ còn tiếp tục kéo dài, ít ra ở 6 tháng đầu năm 2024. Tình hình đó, FMC sẽ biết dự liệu để duy trì nhịp độ hoạt động cũng như chăm lo đời sống người lao động bao năm gắn bó với mình. FMC cũng nhận thức vụ kiện chống trợ cấp ngành tôm Việt từ nguyên đơn bên Hoa Kỳ sẽ là thách thức không nhỏ từ năm 2024, khiến FMC phải có sự tính toán trong kinh doanh nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro cho mình. Và trước mắt là hết lòng cùng đồng nghiệp chung tay xử lý từng bước theo tiến trình của bên nguyên đơn.

"FMC luôn coi trọng thu thập thông tin, kịp thời tranh thủ cơ hội kinh doanh, coi đó là điểm đột phá. Mặt khác, hằng năm FMC cũng đề ra mục tiêu mới để theo đuổi trong ngắn hạn hay dài hạn tùy tình hình. Điểm đột phá năm 2024 đã hình thành từ quý IV/2023, đó là triển khai nuôi tôm mùa nghịch. Mục tiêu mới để theo đuổi là khai phá thị trường lớn sát mình. Đó sẽ là những nét nổi bật sắp tới để kỳ vọng nâng tầm FMC", ông Lực nói.