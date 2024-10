Liên danh PTSC và một DN trực thuộc Bộ Công An trúng gói thầu 2.880 tỷ thuộc dự án sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4.9 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Nhà thầu trúng thầu là liên danh giữa Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC; HNX: PVS) và Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long. Ngoài liên danh này, gói thầu ghi nhận có hai nhà thầu khác cũng tham gia nhưng đã bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật.



Gói thầu có giá trị trúng thầu là 2.880,2 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giá ban đầu là 3.287 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến kéo dài 20 tháng, được rút ngắn 2 tháng so với tiến độ mời thầu ban đầu.



Trích quyết định lựa chọn nhà thầu.

Theo thông tin từ ACV, toàn bộ mặt bằng thi công cho Gói thầu số 4.9 đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại, chủ đầu tư đang tiến hành thương thảo và hoàn thiện các thủ tục hợp đồng với liên danh trúng thầu, dự kiến công trình sẽ được khởi công vào cuối tháng 10/2024.

Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long là Doanh nghiệp an ninh trực thuộc Bộ Công an, được thành lập theo quyết định số: 307/QĐ-BNV/H11 ngày 09 tháng 07 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Công ty hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt tại Quyết định số 2482/QĐ-BCA ngày 10/04/2019; và theo giấy phép kinh doanh số 0100110856, đăng ký thay đổi lần thứ 8, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/03/2023.

Dữ liệu cho thấy, một số dự án nổi bật mà BCA Thăng Long từng tham gia bao gồm: Nhà máy Đạm Phú Mỹ, FLC Quy Nhơn, Imperia Sky Garden, Hầm đường bộ đèo Cả, Hầm đường bộ đèo Hải Vân, Nhà máy điện mặt trời Solar Park 1 và 2,....

Về phần PTSC, đây là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho ngành dầu khí và công nghiệp. PTSC có nhiều dịch vụ chiến lược đạt trình độ quốc tế, bao gồm EPCI cho công trình biển, EPC cho công trình công nghiệp, và quản lý các kho nổi xử lý và xuất dầu thô FSO/FPSO.