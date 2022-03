Liên quan đến Việt Á: Khai trừ Giám đốc CDC Nghệ An ra khỏi Đảng

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An bị khai trừ ra khỏi Đảng vì liên quan đến việc mua kit xét nghiệm từ công ty Việt Á.

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3, xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Định - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy: Đồng chí Nguyễn Văn Định trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nghệ An đã vi phạm các quy định của pháp luật khi tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Đồng chí Nguyễn Văn Định vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, việc làm của đồng chí Nguyễn Văn Định gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm mất tư cách đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Định.

Trước đó, ngày 21/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên quý I, qua đó đã đề nghị Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính, Kế toán CDC Nghệ An.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định thi hành kỷ luật "Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm" và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Định theo thẩm quyền.

Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Định và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".