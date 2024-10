Liên tiếp 6 tháng Quảng Ngãi dẫn đầu cả nước về thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đây là 1 kết quả đầy ấn tượng, đánh dấu sự nỗ lực và vượt khó của Quảng Ngãi, trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số nói chung của 9 tháng năm 2024.

Sáng 12/10, trao đổi với PV Dân Việt, Giám đốc Sở TTTT, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi Trần Trung Trường cho biết, cBan chỉ đạo Chuyển đổi số Quảng Ngãi, do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang (Trưởng Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp, đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số từ đầu năm đến nay; đồng thời có chỉ đạo cho thời gian còn lại của năm 2024.

Một điểm hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến ở Quảng Ngãi.Ảnh: Linh Đan.

Người đứng đầu Sở TTTT tỉnh nhìn nhận thời gian qua, đặc biệt là 9 tháng của năm 2024, cấp ngành Quảng Ngãi đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, với kết quả đạt được rất tốt.

Một thành tích nổi bật nhất của thời gian nửa đầu năm 2024, đó là tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố cả nước, về thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng ở các sở, ban, ngành của tỉnh đạt trên 99%; cấp huyện đạt gần 88%; cấp xã đạt trên 70% và 95% văn bản được ký số, khi phát hành văn bản điện tử.

Một kết quả đáng chú ý khác là công tác số hóa hồ sơ ở đầu vào và ra, tại BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đạt trên 99%; ở cấp huyện đạt 81 - 86%; cấp xã đạt 96 - 99%.

Phát triển kinh tế và xã hội số cũng đạt nhiều kết quả, với trên 64% doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nền tảng số; giá trị thương mại điện tử trên tổng mức bán lẻ của tỉnh ước khoảng 9%; thanh toán không dùng tiền mặt chiếm hơn 35%, so với tổng phương tiện thanh toán và đạt 50% trong thương mại điện tử.

Các mô hình chợ 4.0, tuyến phố không dùng tiền mặt, điểm chi trả không dùng tiền mặt... sau một thời gian triển khai, hiện đang ngày càng được áp dụng và lan rộng mạnh mẽ tại các địa phương trong tỉnh.

Về an toàn an ninh mạng tính đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho 274 hệ thống thông tin, hiện đang xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố.

Các mô hình chợ 4.0, tuyến phố không dùng tiền mặt...ngày càng được áp dụng và lan rộng mạnh mẽ tại các địa phương trong tỉnh.Ảnh nguồn PTQ

Triển khai các giải pháp phòng, chống mã độc tập trung cho 43 cơ quan, đơn vị với 4.400 máy trạm; triển khai nền tảng điều phối xử lý sự cố irlab.vn, hệ thống giám sát an toàn an ninh mạng tập trung (SOC) và bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp…

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đã đạt được Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu trong thời gian đến, các cấp ngành sẽ có sự khắc phục những hạn chế, để đưa kết quả trong thực hiện chuyển đổi số của tỉnh đạt cao, toàn diện hơn.

Quang cảnh buổi họp của Ban chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh nguồn cổng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp tục phấn đấu giữ vững chỉ số xếp hạng chuyển đổi số, đi đôi với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số một cách thiết thực, hiệu quả….