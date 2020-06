Liên tiếp tăng trần, cổ phiếu của địa ốc Hoàng Quân giá vẫn ‘bèo’

Mã HQC của địa ốc Hoàng Quân tăng trần 5 phiên liên tiếp song vẫn chưa mua nổi cốc trà đá.

Chốt ngày giao dịch cuối tuần 5/6, mã HQC của Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân đứng mức 1.530 đồng/cổ phiếu, tăng 6,9% so phiên liền trước. Tính từ 1/6 – 6/6, mã HQC tăng giá 38%, từ 1.110 đồng/cổ phiếu lên 1.530 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ liên tục tăng trần, trong hai phiên 3/6 và 5/6, khối lượng giao dịch của HQC cũng đạt kỷ lục với hơn 37,6 triệu đơn vị và 46,2 triệu đơn vị.

HQC giảm lãi ròng hơn 67% trong quý I/2020 song giá cổ phiếu tăng liên tiếp 5 phiên đầu tháng 6.

Dù tăng trần liên tiếp song thị giá cổ phiếu địa ốc Hoàng Quân đang rất thấp so với các mã cùng ngành. Đây được cho là điều đáng tiếc bởi trong quá khứ, đã có thời điểm thị giá cổ phiếu HQC đạt mức đỉnh 38.000 đồng/cổ phiếu. Nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu lao dốc được cho do kết quả kinh doanh sụt giảm.

Báo cáo tài chính cho thấy quý I/2020, HQC đạt doanh thu thuần hơn 138 tỷ đồng, tăng gần 18.5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lãi gộp chỉ đạt chưa tới một nửa so với cùng kỳ năm trước, ở mức 24 tỷ đồng. Nguyên nhân do giá vốn của mảng kinh doanh bất động sản trong quý ở mức 114 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp giảm mạnh kéo theo lãi ròng giảm hơn 67% chỉ đạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Tổng tài sản của HQC cuối quý I ở mức 6.692 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

HQC cũng đang gánh khoản nợ gần 2.362 tỷ đồng, xấp xỉ bằng thời điểm đầu năm. Nợ phải trả chiếm hơn 35% cơ cấu nguồn vốn.