Lợi nhuận "bốc hơi", Vận tải dầu khí (PVT) giải trình những gì?

Tổng công ty CP vận tải dầu khí (HOSE: PVT) vừa giải trình về lợi nhuận sau thuế quý 2/2024 và 6 tháng đầu năm 2024 của báo cáo tài chính riêng có sự biến động từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

Theo lãnh đạo của PVT, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2/2024 đạt hơn 152 tỷ đồng, trong khi năm 2023 đạt tới hơn 219 tỷ đồng, giảm tới hơn 66 tỷ đồng, tương đương giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.



Trong quý 2, PVT ghi nhận lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt hơn 152 tỷ đồng, tương đương giảm giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 266 tỷ đồng, giảm hơn 42 tỷ đồng, tương đương giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về lợi nhuận sụt giảm, lãnh đạo PVT cho hay: "Lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu là do giảm lợi nhuận từ hoạt động tài chính, trong đó, lãi vay và chênh lệch tỷ giá tăng cao, lãi suất tiền gửi giảm và cổ tức từ công ty liên kết chưa ghi nhận đủ so với cùng kỳ năm trước".

Trong báo cáo tài chính quý 2/2024 của PVT cho thấy, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 843 tỷ đồng, tương đương tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 226 tỷ đồng, tương đương giảm 2,1% so với cùng kỳ.

Luỹ kế từ đầu năm tới hết quý 2, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.610 tỷ đồng, tương đương tăng 9,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 373 tỷ đồng, tương đương tăng 25% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giảm mạnh chỉ đạt giảm 266 tỷ đồng, tương đương giảm gầm 12% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối kỳ, nợ phải của PVT là hơn 3.108 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 1.402 tỷ đồng, nợ dài hạn là 1.706 tỷ đồng.