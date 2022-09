Lợi nhuận của Viettel Post (VTP) được dự báo tăng vọt sau tái cấu trúc bộ máy quản lý và tăng phí chuyển phát

SSi Research tăng dự báo LNTT năm 2022 và 2023 của VTP lần lượt lên 595 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ) và 771 tỷ đồng (tăng 29,6% so với cùng kỳ), cao hơn dự báo trước đó của SSi Research lần lượt là 20% và 30%.

Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam được Google dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 29% trong giai đoạn 2022- 2025.



Sau thời kỳ bùng phát đại dịch, Google ước tính thị trường Việt Nam đã có gần 8 triệu khách hàng thương mại điện tử mới, trong đó 97% vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau đại dịch.

Nhìn ra các thị trường trong khu vực, tên tuổi thương mại điện tử lớn như tập đoàn SEA (công ty mẹ của Shopee) cũng báo cáo mức tăng trưởng đơn hàng đáng kể 37% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại thấp hơn so với mức cao trước đó là 12%. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp đã cho thấy sự cải thiện nhẹ, với mức tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý 1/2022, lên 7,7%. Đây là lần đầu tiên tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên trong 3 quý vừa qua.

Kết quả này vượt quá kỳ vọng, trong bối cảnh vẫn còn những lo ngại về cạnh tranh khốc liệt và chi phí nhiên liệu cao hơn. Đây là một dấu hiệu rất tích cực trong bối cảnh Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, UPCoM: VTP) đang tái cấu trúc bộ máy quản lý.

Lợi nhuận gộp của hoạt động thương mại tăng hơn 2 lần, lên 49 tỷ đồng, giúp tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 0,3% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 0,7% trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong khi lợi nhuận gộp gần như đi ngang trong 6 tháng đầu năm 2022, chi phí bán hàng và quản lý tăng lên. Chi phí bán hàng và quản lý tăng 15% so với cùng kỳ, do chi phí thuê ngoài và chi phí nhân công cao hơn.

Viettel Post: Tăng phí chuyển phát nhanh

Quý 2/2022 là quý thứ 4 liên tiếp Viettel Post ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận âm, cụ thể lợi nhuận giảm 9% so với cùng kỳ. Điều này dẫn đến lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 của VTP giảm 7% so với cùng kỳ xuống 250 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 40% kế hoạch năm 2022.

Nhìn vào mảng kinh doanh cốt lõi của VTP, dịch vụ chuyển phát nhanh, chúng tôi nhận thấy doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 35% so với cùng kỳ, đạt 4,6 nghìn tỷ đồng do thị trường thương mại điện tử Việt Nam liên tục tăng trưởng.

Từ tháng 9/2022, VTP áp dụng biểu giá mới cho dịch vụ chuyển phát nhanh. Ví dụ, một gói bưu kiện có trọng lượng 500 gam nếu gửi dịch vụ vận chuyển nội thành sẽ có mức phí mới là 21.000 đồng/gói (so với biểu phí trước đây là 16.000 đồng). Đây là mức giá trước khi có bất kỳ khoản chiết khấu nào dành cho khách hàng kí hợp đồng dài hạn, vì vậy ước tính biểu giá mới có mức tăng trung bình khoảng 10 - 15% so với biểu giá trước đó.

Theo SSi Research, việc tăng mức phí chuyển phát gần đây là một tín hiệu khác cho thấy sự thay đổi bản chất cạnh tranh của ngành. Trong hai năm qua, nhiều công ty như BEST Express, J&T, và một số công ty khác, đã ra sức cạnh tranh bằng giá để giành thêm thị phần. Chiến lược này được hỗ trợ bởi giai đoạn lãi suất thấp, nhưng hiện nay lãi suất đang có xu hướng tăng lên. Do đó, áp lực về giá sẽ giảm đi đáng kể, vì thị trường có thể tập trung vào khả năng sinh lời hơn là tăng thị phần trong môi trường lãi suất cao hơn.

Dự phóng giá thị trường sẽ ổn định và tỷ suất lợi nhuận sẽ cải thiện cho tất cả các doanh nghiệp tham gia thị trường. SSi Research kỳ vọng tỷ lệ doanh thu trên GMV (tổng giá trị hàng hóa) của dịch vụ chuyển phát nhanh trong thị trường chuyển phát Việt Nam sẽ cải thiện 0,5% mỗi năm vào năm 2022 và năm 2023, đạt 10% trong năm 2023.

Thay đổi bộ máy quản lý và tái cấu trúc nội bộ

Sau cuộc họp vào tháng 5/2022, VTP đã cải tiến chất lượng: Thời gian giao hàng tổng thể cải thiện từ 100 giờ/hóa đơn xuống còn 50 giờ/hóa đơn. Thời gian giao hàng chặng cuối giảm từ 17 giờ trong năm 2021 xuống còn 10 giờ vào thời điểm hiện tại.

Thời gian phục vụ, bắt đầu cung cấp dịch vụ giao hàng cả thứ 7 và chủ nhật. Kiểm soát chi phí: Chi phí được quản lý ở cấp bưu cục, với mục tiêu là chi phí phù hợp với doanh thu tại mỗi bưu cục. Chi phí mid-mile có thể giảm xuống nhờ các biện pháp tối ưu hóa.

Xử lý khiếu nại: Thành lập bộ phận xử lý khiếu nại, trọng tâm chính trong hoạt động của Ban lãnh đạo mới

Đội giao hàng chặng cuối: Thay đổi từ sử dụng dịch vụ MyGo (giống Grab) sang dịch vụ thuê ngoài chuyên biệt để cải thiện chất lượng giao hàng chặng cuối. Vì MyGo là nền tảng cho phép mọi tài xế tự do tham gia và giao hàng bất cứ lúc nào mà không cần phải là nhân viên của Viettel Post, nên phương thức này sẽ bị hạn chế về quyền kiểm soát đối với cách tài xế giao tiếp hoặc giao hàng cho người nhận cuối.

Đây là những thay đổi được cho là rất cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ của VTP và giành lại thị phầnđã mất. Trong hai năm qua, VTP đã mất 5% thị phần, hiện chỉ nắm giữ 17% thị phần.

Với những thông tin này, SSi Research đã điều chỉnh ước tính đối với VTP: Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng chuyển phát: đạt 8% vào năm 2022 và 8,3% vào năm 2023 (điều chỉnh tăng từ mức 7,5%).

SSi Research tăng dự báo LNTT năm 2022 và 2023 của VTP lần lượt lên 595 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ) và 771 tỷ đồng (tăng 29,6% so với cùng kỳ), cao hơn dự báo trước đó của SSi Research lần lượt là 20% và 30%.

Công ty dự kiến niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2022. Ban lãnh đạo dự kiến việc niêm yết sẽ được thực hiện vào cuối năm 2022 hoặc vào quý I/2023.